Алина Гросу вышла замуж второй раз за известного россиянина.

Украинская певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу случайно раскрыла личность своего нового мужа. Им оказался русский актер, с которым она встречалась раньше.

Доказательством стали фотографии в Instagram посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Симы Каретной.

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Украинская певица вместе с мужем посетила званый ужин, организованный мэром Нью-Йорка. На ней присутствовала и Сима Каретна, занимающая должность посла по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН.

Именно она опубликовала фотографии из Гросу и его "прекрасным спутником по жизни". А именно с известным российским актером Романом Полянским, с которым певица встречалась еще до большой войны.

Алина Гросу с Романом Полянским. Фото: instagram/ambdrsima

Однако после начала полномасштабного вторжения сплетничали, словно пара разошлась. Теперь очевидно, почему Алина Гросу скрывала имя своего избранника и называла десятки причин такой секретности.

Алина Гросу с мужем. Фото: instagram/ambdrsima

Напомним, певица Алина Гросу попала в скандал из-за вечеринки в США и своих заявлений. Также певица раньше оправдывалась, почему скрывает любимого.