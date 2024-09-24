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"Дипломатка" Аліна Гросу розповіла про збір коштів — МЗС відхрестилось від неї

24 вересня 2024 00:49
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У МЗС заявляють, що нічого не знають про "дипломатку" Аліну Гросу
Співачка Аліна Гросу. Фото: Інстаграм Аліни Гросу
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Співачка Аліна Гросу зібрала 20 тисяч доларів допомоги Україні перебуваючи у США. Вона оголосила, що відтепер на дипломатичному рівні представлятиме українську культуру у Нью-Йорку, але у МЗС про це нічого не відомо. 

Про свою нову посаду та збір коштів Аліна Гросу оголосила у своєму Instagram

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Повідомлення Аліни Гросу про збір коштів. Фото: Скриншот

У Міністерстві закордонних справ на запит "24 Каналу" відповіли, що нічого не знають про посаду Гросу, але можуть запевнити, що жодної саме дипломатичної посади співачка у МЗС не обіймає. Це стосується як штатних, так і позаштатних посад. 

"Враховуючи резонанс цієї інформації в ЗМІ маємо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах в системі органів дипломатичної служби України з виконання дипломатичних або консульських функцій", — зауважили в МЗС.

Сама співачка зараз перебуває у США та вже виступила з концертами у Чикаго, Маямі, Сіетлі та Нью-Йорку.

Раніше стало відомо, що Аліна Гросу бере участь у зйомках проєкту на Netflix. Проте розповісти подробиці про сам проєкт поки не може.

Також ми писали, що зірка показалася на відпочинку у Діснейленді. А також Гросу розповіла про побут з чоловіком.

США МЗС Аліна Гросу культура дипломатія