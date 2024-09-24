В МИД заявляют, что ничего не знают о "дипломате" Алине Гросу

"Дипломат" Алина Гросу рассказала о сборе средств — МИД открестился от нее
Певица Алина Гросу собрала 20 тысяч долларов помощи Украине, находясь в США. Она объявила, что теперь на дипломатическом уровне будет представлять украинскую культуру в Нью-Йорке, но в МИДе об этом ничего не известно.
О своей новой должности и сборе средств Алина Гросу объявила в своем Instagram.
Действительно ли Алина Гросу стала дипломатом
В Министерстве иностранных дел Украины на запрос "24 Канала" ответили, что ничего не знают о должности Гросу, но могут заверить, что никакой дипломатической должности певица в МИД не занимает. Это касается как штатных, так и внештатных должностей.
"Учитывая резонанс этой информации в СМИ, должны официально разъяснить, что Алина Гросу не находится на никаких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций", — отметили в МИД.
Сама певица сейчас находится в США и уже выступила с концертами в Чикаго, Майами, Сиэтле и Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что Алина Гросу принимает участие в съемках проекта на Netflix. Однако рассказать подробности о самом проекте пока не может.
Также мы писали, что звезда показалась на отдыхе в Диснейленде. А также Гросу рассказала о быте с мужем.
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