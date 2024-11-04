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Фільм про українських залізничників покажуть у кінотеатрах

4 листопада 2024 23:01
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор
Фільм "Потяг до життя" про українських залізничників показали в столиці
Кадр фільму "Потяг до життя". Фото: Instagram/lifetrain_film
Аркадій Махов - Редактор
Аркадій Махов
Редактор

В понеділок, 4 листопада, у День залізничника, в Києві відбувся допрем’єрний показ документального фільму про українських залізничників "Потяг до життя". На захід завітали, зокрема, головні герої стрічки, продюсери, політики. 

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України

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Прем’єра фільму "Потяг до життя"

Це повнометражна документальна стрічка з ексклюзивними історіями працівників залізниці, які з перших днів повномасштабного вторгнення рятували життя мільйонів українців, іноді — ціною власного. Фільм створено студією Kalyna film. 

В основі  фільму "Потяг до життя" — свідчення понад 60 працівників Укрзалізниці з різних регіонів країни. Режисер Олександр Тіменко опрацював понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів.

Режисер не використовував закадрового дикторського тексту — усе, що відбувалося, описують очевидці. Серед них, наприклад, експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон, голлівудський актор Орландо Блум та футболіст Андрій Шевченко.

Перед показом фільму Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував кожному, хто повʼязав своє життя із залізницею. Він підкреслив, що залізниця на сьогодні є найнадійнішим транспортом для лідерів країн, які їдуть до нас продемонструвати свою відданість та солідарність з Україною. 

"Фільм показує історії "залізних" людей та приклади їхньої відданості та сміливості. Це уроки людяності. Це кадри, що слугуватимуть дороговказом для майбутніх поколінь", — зазначив Руслан Стефанчук. 

Руслан Стефанчук
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та акторка Римма Зюбіна. Фото: сайт Верховної Ради України

Головна героїня фільму, провідниця Ірина Юрченко, на чиїй історії побудована центральна сюжетна лінія — мати військовослужбовця, героя Дмитра Козацького, який тримав оборону Азовсталі. Вона зазначила, що хотіла просто переказати історію — історію залізничників, які з перших днів евакуйовували людей з пекла. 

"Я рада, що ми можемо нашим майбутнім поколінням передати, якою ціною нам дається наша незалежність, наша вільна Україна", — наголосила Ірина Юрченко.

Ірина Юрченко
Працівниця Укрзалізниці Ірина Юрченко. Фото: сайт Верховної Ради України

Прем’єра "Потягу до життя" відбудеться 14 листопада в кінотеатрах України. Частина коштів від прокату буде спрямована на допомогу дітям та родинам загиблих залізничників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Довга Доба" режисера Алана Бадоєва знову покажуть у кіно. Також ми розповідали, що покійна королева Єлизавета з'явиться у голлівудському блокбастері.

 

Руслан Стефанчук кіно кінотеатри залізничники Укрзалізниця

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