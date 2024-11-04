Фильм "Поезд к жизни" об украинских железнодорожниках показали в столице

Кадр фильма "Поезд к жизни". Фото: Instagram/lifetrain_film

В понедельник, 4 ноября, в День железнодорожника, в Киеве состоялся допремьерный показ документального фильма об украинских железнодорожниках "Поезд к жизни". Мероприятие посетили, в частности, главные герои ленты, продюсеры, политики.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

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Премьера фильма "Поезд к жизни"

Это полнометражная документальная лента с эксклюзивными историями работников железной дороги, которые с первых дней полномасштабного вторжения спасали жизнь миллионов украинцев, иногда ценой собственной. Фильм создан студией Kalyna film.

В основе фильма "Поезд к жизни" — свидетельства более 60 работников Укрзализныци из разных регионов страны. Режиссер Александр Тименко обработал более 100 часов уникального видеоматериала, отснятого во время эвакуационных рейсов.

Режиссер не использовал закадровый дикторский текст — все происходящее описывают очевидцы. Среди них, например, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, голливудский актер Орландо Блум и футболист Андрей Шевченко.

Перед показом фильма Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил каждого, кто связал свою жизнь с железной дорогой. Он подчеркнул, что железная дорога на сегодняшний день является самым надежным транспортом для лидеров стран, которые едут к нам продемонстрировать свою преданность и солидарность с Украиной.

"Фильм показывает истории "железных" людей и примеры их преданности и смелости. Это уроки человечности. Это кадры, которые будут служить указателем для будущих поколений", — отметил Руслан Стефанчук.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и актриса Римма Зюбина. Фото: сайт Верховной Рады Украины

Главная героиня фильма, проводница Ирина Юрченко, на чьей истории построена центральная сюжетная линия — мать военнослужащего, героя Дмитрия Казацкого, державшего оборону Азовстали. Она отметила, что хотела просто пересказать историю — историю железнодорожников, которые с первых дней эвакуировали людей из ада.

"Я рада, что мы можем нашим будущим поколениям передать, какой ценой нам дается наша независимость, наша свободная Украина", — подчеркнула Ирина Юрченко.

Работница Укрзализныци Ирина Юрченко. Фото: сайт Верховной Рады Украины

Премьера "Поезда к жизни" состоится 14 ноября в кинотеатрах Украины. Часть средств от проката будут направлены на помощь детям и семьям погибших железнодорожников.

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