Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Екснаречена Володимира Кличка опинилась в епіцентрі скандалу через свій дивний стан — відео arrow

Екснаречена Володимира Кличка опинилась в епіцентрі скандалу через свій дивний стан — відео

19 вересня 2024 21:41
Віталій Ковальчук - Редактор
Гейден Панеттьєр, яка була заручена з Володимиром Кличком, налякала своїм емоційним станом
Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр. Фото: Instagram/haydenpanettiere
Віталій Ковальчук - Редактор

Після тривалого затишшя голлівудська акторка Гейден Панеттьєр дала інтерв’ю, в якому розповіла про доньку Каю Євдокію. Зірка народила її в грудні 2014 року від титулованого українського спортсмена, громадського діяча Володимира Кличка. Втім, в мережі обговорюють не спогади Гейден, а її емоційний стан під час інтерв’ю. 

Відео з’явилось в соцмережах видання People, редакція якого спілкувалась з акторкою. 

Читайте також:

Гейден Панеттьєр налякала своєю поведінкою

На відео, яке з’явилось у відкритому доступі, Гейден з незвичною моторикою на обличчі, інтонацією та поглядом розповідала про свою доньку, яка не живе з нею вже тривалий час. Причиною стали численні залежності акторки — алкогольна та наркотична. 

Втім декілька років тому Панеттьєр заявила — вона нічого не приймає і почувається прекрасно. Ба більше — повернулась на кіноекрани, зокрема, в одній з частин франшизи "Крик". Але на новому відео вона майже на себе не схожа за поведінкою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

 

Чимало користувачів соцмереж захейтили видання People за публікацію відео. На їхню думку, вони використали акторку, яка була не в кондиції, заради охоплень. 

  • Має бути закон, який забороняє давати інтерв’ю, а також публікувати відео з публічною особою. Тут зрозуміло що вона перебуває під впливом чогось, або їй просто погано. Сором. Нагадує мені Анну Ніколь.
  • Чи може хтось, будь ласка, зняти це відео. Гейден явно бореться тут. Це експлуатація. Негайно видаліть це відео.
  • Треба негайно запитати, хто несе відповідальність за це.
  • Це так незручно дивитися.

Подейкують, що Гейден зірвалась після смерті молодшого брата Дженсена, яким помер минулої зими у віці 28 років. Згідно з заявою родини, смерть була спричинена кардіомегалією (збільшеним серцем) у поєднанні з ускладненнями аортального клапана.

Втім, представник Панеттьєр заперечив, що в акторки міг відбутися рецидив. У поясненні йдеться, що для акторки розмова з редакцією People була дуже емоційною. Також в неї був довгий і виснажливий день.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому акторка Мілла Йовович зникла із соціальних мереж. Також ми розповідали, що акторка Анджеліна Джолі звернулася до одного з кращих пластичних хірургів.

скандал соцмережі відео Голлівуд закордонні зірки акторка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:54 Кіпер заявив, що в Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну

Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

22:35 Зеленський назвав кількість росіян, яких вдалося відволікти на Курський напрямок

22:33 На Прикарпатті працівники ТЦК намагалися силоміць доправити чоловіка у військкомат — що вирішив суд

22:17 Єрмак закликав до відповідальності Росії за страти українських військових

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:10 В Сумах завершили рятувальні роботи на місці авіаудару по геріатричному пансіонату

22:06 Білодід стала амбасадором українського футбольного клубу

22:05 Чи мають право працівники ТЦК відбирати телефони — коментар юриста

21:51 У США розслідують допис Маска про відсутність спроби вбивства Байдена та Гарріс, — Bloomberg

21:20 Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинув чоловік

22:54 Кіпер заявив, що в Одесі знесуть пам'ятник Пушкіну

22:35 Зеленський назвав кількість росіян, яких вдалося відволікти на Курський напрямок

22:33 На Прикарпатті працівники ТЦК намагалися силоміць доправити чоловіка у військкомат — що вирішив суд

22:17 Єрмак закликав до відповідальності Росії за страти українських військових

22:10 В Сумах завершили рятувальні роботи на місці авіаудару по геріатричному пансіонату

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

22:06 Білодід стала амбасадором українського футбольного клубу

22:05 Чи мають право працівники ТЦК відбирати телефони — коментар юриста

21:51 У США розслідують допис Маска про відсутність спроби вбивства Байдена та Гарріс, — Bloomberg

21:20 Окупанти знову обстріляли Харківську область — загинув чоловік

21:15 Стало відомо, коли Зеленський відвідає США

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації