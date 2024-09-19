Гейден Панеттьєр, яка була заручена з Володимиром Кличком, налякала своїм емоційним станом

Голлівудська акторка Гейден Панеттьєр. Фото: Instagram/haydenpanettiere

Після тривалого затишшя голлівудська акторка Гейден Панеттьєр дала інтерв’ю, в якому розповіла про доньку Каю Євдокію. Зірка народила її в грудні 2014 року від титулованого українського спортсмена, громадського діяча Володимира Кличка. Втім, в мережі обговорюють не спогади Гейден, а її емоційний стан під час інтерв’ю.

Відео з’явилось в соцмережах видання People, редакція якого спілкувалась з акторкою.

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На відео, яке з’явилось у відкритому доступі, Гейден з незвичною моторикою на обличчі, інтонацією та поглядом розповідала про свою доньку, яка не живе з нею вже тривалий час. Причиною стали численні залежності акторки — алкогольна та наркотична.

Втім декілька років тому Панеттьєр заявила — вона нічого не приймає і почувається прекрасно. Ба більше — повернулась на кіноекрани, зокрема, в одній з частин франшизи "Крик". Але на новому відео вона майже на себе не схожа за поведінкою.

Чимало користувачів соцмереж захейтили видання People за публікацію відео. На їхню думку, вони використали акторку, яка була не в кондиції, заради охоплень.

Має бути закон, який забороняє давати інтерв’ю, а також публікувати відео з публічною особою. Тут зрозуміло що вона перебуває під впливом чогось, або їй просто погано. Сором. Нагадує мені Анну Ніколь.

Чи може хтось, будь ласка, зняти це відео. Гейден явно бореться тут. Це експлуатація. Негайно видаліть це відео.

Треба негайно запитати, хто несе відповідальність за це.

Це так незручно дивитися.

Подейкують, що Гейден зірвалась після смерті молодшого брата Дженсена, яким помер минулої зими у віці 28 років. Згідно з заявою родини, смерть була спричинена кардіомегалією (збільшеним серцем) у поєднанні з ускладненнями аортального клапана.

Втім, представник Панеттьєр заперечив, що в акторки міг відбутися рецидив. У поясненні йдеться, що для акторки розмова з редакцією People була дуже емоційною. Також в неї був довгий і виснажливий день.

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