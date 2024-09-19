Хейден Панеттьер, которая была обручена с Владимиром Кличко, испугала своим эмоциональным состоянием

Голливудская актриса Хейден Панеттьер. Фото: Instagram/haydenpanettiere

После длительного затишья голливудская актриса Хейден Панеттьер дала интервью, в котором рассказала про дочь Каю Евдокию. Звезда родила ее в декабре 2014 года от титулованного украинского спортсмена, общественного деятеля Владимира Кличко. Впрочем, в сети обсуждают не воспоминания Хейден, а ее эмоциональное состояние во время интервью.

Видео появилось в соцсетях издания People, редакция которого общалась с актрисой.

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На видео, появившемся в открытом доступе, Хейден с необычной моторикой на лице, интонацией и взглядом рассказывала о своей дочери, которая не живет с ней уже долго. Причиной стали многочисленные зависимости актрисы — алкогольная и наркотическая.

Впрочем, несколько лет назад Панеттьер заявила — она ничего не принимает и чувствует себя прекрасно. Более того, вернулась на киноэкраны, в частности, в одной из частей франшизы "Крик". Но на новом видео она почти на себя не похожа на поведение.

Многие пользователи соцсетей захейтили издание People за публикацию видео. По их мнению, они использовали актрису, которая была не в кондиции, ради охватов.

Должен быть закон, запрещающий давать интервью, а также публиковать видео с публичным лицом. Здесь понятно, что она находится под влиянием чего-либо, или ей просто плохо. Стыд. Напоминает мне Анну Николь.

Может ли кто-нибудь, пожалуйста, снять это видео. Хейден явно борется здесь. Это эксплуатация. Немедленно удалите видео.

Надо немедленно спросить, кто отвечает за это.

Это так неловко смотреть.

Поговаривают, что Хейден сорвалась после смерти младшего брата Дженсена, которым умер прошлой зимой в возрасте 28 лет. Согласно заявлению семьи, смерть была вызвана кардиомегалией (увеличенным сердцем) в сочетании с осложнениями аортального клапана.

Впрочем, представитель Панеттьер возразил, что у актрисы мог произойти рецидив. В объяснении говорится, что для актрисы разговор с редакцией People был очень эмоциональным. Также у нее был долгий и изнурительный день.

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