Фронтмен гурту Sum 41 Дерік Віблі звинуватив ексменеджера у насильстві

Ексчоловік Авріл Лавін зізнався про насильство з боку колишнього менеджера
Фронтмен гурту Sum 41 Дерік Віблі презентував мемуари "Ходяча катастрофа, моє життя через рай і пекло". В них колишній чоловік канадської співачки Авріл Лавін звинуватив колишнього менеджера групи у фізичному та словесному насильстві.
Про це повідомляє Los Angeles Time.
Дерік Віблі про насильство у минулому
Дерек Вілбі зазнавав насильства з боку Грейга Норі на перших етапах кар'єри гурту Sum 41. За словами рокера, це почалося, коли йому було 16 років, а Норі — 34. Чоловік співав в гурті Treble Charger. Згодом почав співпрацювати з Sum 41 як співавтор і співпродюсер та став офіційним менеджером групи.
За словами Вілбі, Норі став першою людиною, яка запропонувала йому алкоголь. Одного разу менеджер попросив його піти з ним у ванну, щоб прийняти наркотичні речовини. Вже у вбиральні Норі схопив Деріка за обличчя і пристрасно поцілував його без згоди.
Ще декілька разів менеджер намагався отримати інтим від рокера. А коли отримував відмову, то називав Вілбі гомофобом.
У своїх мемуарах Вілбі згадав і Авріл Лавін. Колишня дружина дізналась про домагання над коханим з боку менеджера. В книзі рокер навів її слова: "Це насильство! Він сексуально знущався з тебе", — сказала тоді співачка.
Перед написанням мемуарів музикант сумнівався, чи писати правду про непрості стосунки з колишнім менеджером. У підсумку Вілбі вирішив розповісти все як було. Жодних судових позовів рокер на Норі не подавав.
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