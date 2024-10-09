Фронтмен группы Sum 41 Дерик Вибли обвинил экс-менеджера в насилии

Фронтмен группы Sum 41 Дерик Вибли. фото: Instagram/deryckwhibley

Фронтмен группы Sum 41 Дерик Вибли представил мемуары "Ходячая катастрофа, моя жизнь через рай и ад". В них бывший муж канадской певицы Аврил Лавин обвинил бывшего менеджера группы в физическом и словесном насилии.

Об этом сообщает Los Angeles Time.

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Дерек Уилби подвергался насилию со стороны Грейга Нори на первых этапах карьеры группы Sum 41. По словам рокера, это началось, когда ему было 16 лет, а Нори — 34. Мужчина пел в группе Treble Charger. Со временем начал сотрудничать с Sum 41 как соавтор и сопродюсер и стал официальным менеджером группы.

По словам Уилби, Нори стал первым человеком, предложившим ему алкоголь. Однажды менеджер попросил его уйти с ним в ванную, чтобы принять наркотические вещества. Уже в туалете Нори схватил Дерика за лицо и страстно поцеловал его без согласия.

Еще несколько раз менеджер пытался получить интим от рокера. А когда получал отказ, то называл Уилби гомофобом.

В своих мемуарах Уилби вспомнил и Аврил Лавин. Бывшая жена узнала о притязаниях над возлюбленным со стороны менеджера. В книге рокер привел ее слова: "Это насилие! Он сексуально издевался над тобой", — сказала тогда певица.

Перед написанием мемуаров музыкант сомневался, писать правду о непростых отношениях с бывшим менеджером. В итоге Уилби решил рассказать все как было. Никаких судебных исков рокер на Нори не подавал.

Продюсер, менеджер Грейг Нори (слева). Фото: Instagram/fortyfivesocial

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