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Джей Ло позує з глибоким декольте та усмішкою на тлі розлучення з Аффлеком

28 вересня 2024 00:30
Валерія Соколенко - Редактор
Дженніфер Лопес зачарувала новими світлинами після розставання з Аффлеком — фото
Американська співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram/jlo
Валерія Соколенко - Редактор

Американська співачка Дженніфер Лопес зачарувала прихильників щирою усмішкою та глибоким декольте. Зірка виставила щасливі світлини після розлучення з колишнім.

Новий допис співачка виклала в Instagram. 

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Дженніфер Лопес зачарувала новими світлинами після розставання з Аффлеком

Співачка виклала нові фото, на яких має щасливий вигляд. Джей Ло вдягнула білосніжну майку з пікантним вирізом. 

Артистка усміхається і прагне жити далі після розлучення з актором Беном Аффлеком. Також зірка вдягнула джинси з низькою посадкою і помітно, що її тіло у чудовій формі. 

Дженніфер Лопес. Фото: instagram/jlo
Дженніфер Лопес. Фото: instagram/jlo
Дженніфер Лопес усміхається після розлучення. Фото: instagram/jlo
Дженніфер Лопес усміхається після розлучення. Фото: instagram/jlo
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram/jlo
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: instagram/jlo

Нагадаємо, голлівудські зірки Джей Ло та Бен Аффлек звернулись до адвоката. Також вони не змогли продати свій дороговартісний маєток, тому що сталась надзвичайна ситуація.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек Голлівуд співачка

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