Дженніфер Лопес зачарувала новими світлинами після розставання з Аффлеком — фото

Джей Ло позує з глибоким декольте та усмішкою на тлі розлучення з Аффлеком
Американська співачка Дженніфер Лопес зачарувала прихильників щирою усмішкою та глибоким декольте. Зірка виставила щасливі світлини після розлучення з колишнім.
Новий допис співачка виклала в Instagram.
Дженніфер Лопес зачарувала новими світлинами після розставання з Аффлеком
Співачка виклала нові фото, на яких має щасливий вигляд. Джей Ло вдягнула білосніжну майку з пікантним вирізом.
Артистка усміхається і прагне жити далі після розлучення з актором Беном Аффлеком. Також зірка вдягнула джинси з низькою посадкою і помітно, що її тіло у чудовій формі.
Нагадаємо, голлівудські зірки Джей Ло та Бен Аффлек звернулись до адвоката. Також вони не змогли продати свій дороговартісний маєток, тому що сталась надзвичайна ситуація.
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