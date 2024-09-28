Дженніфер Лопес зачарувала новими світлинами після розставання з Аффлеком — фото

Джей Ло позирует с глубоким декольте и улыбкой на фоне развода с Аффлеком
Американская певица Дженнифер Лопес очаровала поклонников искренней улыбкой и глубоким декольте. Звезда выставила счастливые фотографии после развода с прежним.
Новый пост певица выложила в Instagram.
Дженнифер Лопес очаровала новыми фотографиями после расставания с Аффлеком
Певица выложила новые фото, на которых выглядит счастливо. Джей Ло надела белоснежную майку с пикантным вырезом.
Артистка улыбается и стремится жить дальше после развода с актером Беном Аффлеком. Также звезда надела джинсы с низкой посадкой и заметно, что ее тело в отличной форме.
Напомним, голливудские звезды Джей Ло и Бен Аффлек обратились к адвокату. Также они не смогли продать свое дорогостоящее имение, потому что произошла чрезвычайная ситуация.
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