Дженніфер Лопес вибрала іншого після примирення з Аффлеком — деталі

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес помітили, коли вона приїхала в будинок друга. Хоча напередодні вона чудово провела час зі своїм вже колишнім чоловіком Беном Аффлеком.

Про це пише Page Six.

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Дженніфер Лопес підловили папараці, коли вона з щирою усмішкою прибула до будинку друга в Лос-Анджелесі. вона вдягнула білу максісукню з довгим рукавом і відкритою спиною.

Напередодні акторка розважалась з родиною та колишнім. Вона та Бен Аффлек з усіма дітьми відвідали бранч в готелі Beverly Hills.

"Бен і Джей Ло зараз знаходяться в лаунжі Polo в готелі Beverly Hills, тримаються за руки та цілуються. Діти з ними, але за окремим столиком", — розповідав інсайдер.

Вони були разом з двома дітьми Аффлека, 15-річною Серафіною та 12-річним Семюелем, а також 16-річними близнюками Лопес Максом та Емме.

Водночас також була помічена "гаряча" розмова в машині, коли вони лише приїхали.

Нагадаємо, ми показували, як Дженніфер Лопес та Бен Аффлек цілувались. Також відомо, що актор важко переживає розрив та намагається налагодити стосунки з колишньою.