Дженніфер Лопес вибрала іншого після примирення з Аффлеком — деталі

Джей Ло після поцілунку з Аффлека переночувала в іншого
Дженніфер Лопес помітили, коли вона приїхала в будинок друга. Хоча напередодні вона чудово провела час зі своїм вже колишнім чоловіком Беном Аффлеком.
Про це пише Page Six.
Джей Ло хоче бути з Аффлеком чи ні?
Дженніфер Лопес підловили папараці, коли вона з щирою усмішкою прибула до будинку друга в Лос-Анджелесі. вона вдягнула білу максісукню з довгим рукавом і відкритою спиною.
Напередодні акторка розважалась з родиною та колишнім. Вона та Бен Аффлек з усіма дітьми відвідали бранч в готелі Beverly Hills.
"Бен і Джей Ло зараз знаходяться в лаунжі Polo в готелі Beverly Hills, тримаються за руки та цілуються. Діти з ними, але за окремим столиком", — розповідав інсайдер.
Вони були разом з двома дітьми Аффлека, 15-річною Серафіною та 12-річним Семюелем, а також 16-річними близнюками Лопес Максом та Емме.
Водночас також була помічена "гаряча" розмова в машині, коли вони лише приїхали.
Нагадаємо, ми показували, як Дженніфер Лопес та Бен Аффлек цілувались. Також відомо, що актор важко переживає розрив та намагається налагодити стосунки з колишньою.
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