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Джей Ло после поцелуя с Аффлеком переночевала у другого

17 сентября 2024 00:30
Валерия Соколенко - Редактор
Дженнифер Лопес выбрала другого после примирения с Аффлеком.
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Фото: instagram.com/jlo/
Валерия Соколенко - Редактор

Дженнифер Лопес заметили, когда она приехала в дом друга. Хотя накануне она отлично провела время со своим уже бывшим мужем Беном Аффлеком.

Об этом пишет Page Six.

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Дженнифер Лопес подловили папарацци, когда она с искренней ухмылкой прибыла в дом друга в Лос-Анджелесе. она надела белое макси платье с длинным рукавом и открытой спиной.

Накануне актриса развлекалась с семьей и бывшим. Она и Бен Аффлек со всеми детьми посетили бранч в отеле Beverly Hills.

"Бен и Джей Ло сейчас находятся в лаунже Polo в отеле Beverly Hills, держатся за руки и целуются. Дети с ними, но за отдельным столиком", — рассказывал инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LA.GOSSiP (@la.gossiptv)

Они были вместе с двумя детьми Аффлека, 15-летней Серафиной и 12-летним Сэмюэлем, а также 16-летними близнецами Лопес Максом и Эмме.

В то же время также был замечен "горячий" разговор в машине, когда они только приехали.

Напомним, мы показывали, как Дженнифер Лопес и Бен Аффлек целовались. Также известно, что актер тяжело переживает разрыв и пытается наладить отношения с прежним.

семья Дженнифер Лопес Бен Аффлек Голливуд Звездный развод

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