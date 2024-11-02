Джастін Бібер вперше показав свого тримісячного сина — фото на Гелловін

Джастін Бібер з дружиною Гейлі Бібер на Гелловін. Фото: instagram/justinbieber

Відомий канадський співак Джастін Бібер вперше показав свого тримісячного сина. Він разом з дружиною та сином вдягнулись у костюми з мультфільму "Кім Всеможу" на святкування Гелловіну.

Світлини артист виклав в Instagram.

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Зіркова пара цьогоріч обрала для натхнення на Гелловін тематику мультфільму "Кім Всеможу". Гейлі приміряла на себе образ Кім, зокрема, руду перуку, чорний светр, штани та рукавиці, а Джастін — образ Рона. Маленького сина ж одягли в рожевий комбінезон, аби він був схожий на Руфуса.

Подружжя продовжує не показувати обличчя малюка, однак очевидно, що вони всі дуже щасливі.

Джастін Бібер з дружиною Гейлі Бібер та сином на Гелловін. Фото: instagram/justinbieber

Мультфільм "Кім Всеможу". Фото: instagram/justinbieber

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти.