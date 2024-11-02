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Джастін Бібер вперше показав свого сина на Гелловін

2 листопада 2024 21:20
Валерія Соколенко - Редактор
Джастін Бібер вперше показав свого тримісячного сина — фото на Гелловін
Джастін Бібер з дружиною Гейлі Бібер на Гелловін. Фото: instagram/justinbieber
Валерія Соколенко - Редактор

Відомий канадський співак Джастін Бібер вперше показав свого тримісячного сина. Він разом з дружиною та сином вдягнулись у костюми з мультфільму "Кім Всеможу" на святкування Гелловіну. 

Світлини артист виклав в Instagram. 

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Зіркова пара цьогоріч обрала для натхнення на Гелловін тематику мультфільму "Кім Всеможу". Гейлі приміряла на себе образ Кім, зокрема, руду перуку, чорний светр, штани та рукавиці, а Джастін — образ Рона. Маленького сина ж одягли в рожевий комбінезон, аби він був схожий на Руфуса.

Подружжя продовжує не показувати обличчя малюка, однак очевидно, що вони всі дуже щасливі. 

Джастін Бібер, Гейлі Бібер та їхній син на Гелловін
Джастін Бібер з дружиною Гейлі Бібер та сином на Гелловін. Фото: instagram/justinbieber
Мультфільм "Кім Всеможу"
Мультфільм "Кім Всеможу". Фото: instagram/justinbieber

Нагадаємо, співак Джастін Бібер знову має психологічні проблеми через скандал навколо репера P. Diddy. Також його дружина Гейлі не підпускає батьків до їхнього немовляти. 

родина Джастін Бібер США Гелловін Гейлі Бібер

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