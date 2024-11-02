Джастин Бибер впервые показал своего трехмесячного сына — фото на Хэллоуин

Джастин Бибер впервые показал своего сына на Хэллоуин
Известный канадский певец Джастин Бибер впервые показал своего трехмесячного сына. Они вместе с женой и сыном оделись в костюмы из мультфильма "Ким Пять-с-плюсом" на празднование Хэллоуина.
Фотографии артист выложил в Instagram.
Джастин Бибер и Гейли Бибер отпраздновали Хэллоуин
Звездная пара в этом году выбрала для вдохновения на Хэллоуин тематику мультфильма "Ким Пять-с-плюсом". Хейли примеряла на себя образ Ким, в частности, рыжий парик, черный свитер, брюки и варежки, а Джастин — образ Рона. Маленького сына же одели в розовый комбинезон, чтобы он походил на Руфуса.
Супруги продолжают не показывать лицо малыша, однако очевидно, что они все очень счастливы.
Напомним, певец Джастин Бибер снова испытывает психологические проблемы из-за скандала вокруг репера P. Diddy. Также его жена Хейли не подпускает родителей к их младенцу.
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