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Дівчина Бреда Пітта робить усе можливе, щоб пришвидшити весілля

23 вересня 2024 08:14
Валерія Соколенко - Редактор
Інес де Рамон зробила кілька кроків до одруження з Бредом Піттом — деталі
Актор Бред Пітт з коханою Інес де Рамон. Фото: Reuters
Валерія Соколенко - Редактор

Дизайнерка Інес де Рамон намагається зміцнити стосунки зі своїм хлопцем Бредом Піттом. Вона прагне зберегти всі його таємниці та заборонила друзям пліткувати. Також полюбила розваги, які до смаку її обранцю. Все заради того, щоб швидше отримати заповітну пропозицію. 

Про це пише Daily Mail.

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Дівчина змусила друзів, колег та родину підписати угоди про нерозголошення інформації. Вона прагне, щоб навіть найменші подробиці про неї не опинились в ЗМІ.

Кохана Бреда Пітта прийняла таке рішення, щоб актор був впевнений, що вона не використовує його як інструмент здобуття популярності. 

"Вона грає дуже безпечно, тому що любить Бреда і хоче, щоб він довіряв їй, оскільки вона сподівається одного разу вийти за нього заміж. Вона справді піклується про нього", — вважає інсайдер видання.

Інес де Рамон хоче заміж за Бред Пітта. Фото: Instagram/martin_x_safilo
Інес де Рамон хоче заміж за Бреда Пітта. Фото: Instagram/martin_x_safilo

Бред Пітт має негативний досвід стосунків з жінками, які після розставання розповідали про нього багато подробиць журналістам. Він переживає, щоб його нова кохана не вчинила так само. Втім, Інес зробила все можливе для комфорту голлівудського актора.

Інес де Рамон розділяє всі інтереси Пітта

Дівчина намагається полюбити всі захоплення актора. Також вона подружилась з його близькими друзями.

"Бред та Інес шалено закохані. У них усе серйозно. Він дуже відданий їй і їхньому майбутньому. Вони зблизилися, тому що вони обидва хіпі в душі, а також поділяють пристрасть до мистецтва і музики. Бреду подобається представляти Інес своїм друзям, тому що з нею так приємно бути поруч. Вона розкриває найкраще в ньому",розповів друг актора.

Американський актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Американський актор Бред Пітт. Фото: Reuters

Інес де Рамон — мисливиця за знаменитостями?

Коли дизайнерка вперше була помічена в компанії Пітта, її медіа відразу прозвали "мисливицею за знаменитостями". Адже її колишній чоловік — зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі. Пара прожила в шлюбі з 2019 по 2022 рік.

Інес кинулась в обійми колишнього Джолі одразу після розлучення. Це змусило прихильників актора сумніватись в її доброчесності. А відсутність подробиць їхнього знайомства та початку стосунків — ще більше підпалили цей "вогонь".

Водночас відомо, що Інес народилася в Нью-Джерсі, але виросла у Швейцарії, де і здобула освіту. У 2013 році Інес де Рамон закінчила Університет Женеви, здобувши ступінь бакалавра в галузі бізнес-адміністрування, а потім обійняла посаду керівника в Christie’s і de Grisogon. Нині де Рамон — віцепрезидентка компанії Anita Ko.

Інес де Рамон прагне довіри Бреда Пітта. Фото: instagram.com/inesderamonfans/
Інес де Рамон прагне довіри Бреда Пітта. Фото: instagram.com/inesderamonfans/

Нагадаємо, Бред почав зустрічатись з дизайнеркою два роки тому. Втім, його процес розлучення з акторкою Анджеліною Джолі ще триває. Актор струрбований проблемами з дітьми, тому прагне покинути США.

Анджеліна Джолі Бред Пітт Голлівуд актори Кохання

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