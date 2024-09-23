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Девушка Брэда Питта делает все возможное, чтобы ускорить свадьбу

23 сентября 2024 08:14
Валерия Соколенко - Редактор
Инес де Рамон сделала несколько шагов к бракосочетанию с Брэдом Питтом.
Актер Брэд Питт с любимой Инес де Рамон. Фото: Reuters
Валерия Соколенко - Редактор

Дизайнер Инес де Рамон пытается укрепить отношения со своим парнем Брэдом Питтом. Она хочет сохранить все его тайны и запретила друзьям сплетничать. Также полюбила развлечения, которые по вкусу ее избраннику. Все ради того, чтобы поскорее получить заветное предложение.

Об этом пишет Daily Mail.

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Девушка заставила друзей, коллег и семью подписать соглашения о неразглашении информации. Она стремится, чтобы даже малейшие подробности о ней не оказались в СМИ.

Любимая Брэда Питта приняла такое решение, чтобы актер был уверен — она не использует его как инструмент обретения популярности.

"Она играет очень безопасно, потому что любит Брэда и хочет, чтобы он доверял ей, поскольку она надеется однажды выйти за него замуж. Она действительно заботится о нем", — считает инсайдер издания.

Инес де Рамон хочет замуж за Брэда Питта. Фото: Instagram/martin_x_safilo
Инес де Рамон хочет замуж за Брэда Питта. Фото: Instagram/martin_x_safilo

У Брэда Питта есть негативный опыт отношений с женщинами, которые после расставания рассказывали о нем многие подробности журналистам. Он переживает, чтобы его новая любимая не поступила так же. Впрочем, Инес сделала все возможное для комфорта голливудского актера.

Инес де Рамон разделяет все интересы Питта

Девушка максимально вовлечена во все увлечения актера. Также она подружилась с его близкими друзьями.

"Брэд и Инес безумно влюблены. У них все серьезно. Он очень предан ей и их будущему. Они сблизились, потому что они оба хиппи в душе, а также разделяют страсть к искусству и музыке. Брэду нравится представлять Инес своим друзьям, потому что с ней так приятно быть рядом. Она раскрывает лучшее в нем", — рассказал друг актера.

Американский актер Брэд Питт. Фото: Reuters
Американский актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Инес де Рамон — охотница за знаменитостями?

Когда дизайнер впервые была замечена в компании Питта, ее медиа сразу прозвали "охотницей за знаменитостями". 
Ведь бывший муж девушки — звезда сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли. Пара прожила в браке с 2019 по 2022 год.

Инес бросилась в объятия бывшего Джоли сразу после развода. Это заставило поклонников актера сомневаться в ее добродетели. А отсутствие подробностей их знакомства и начала отношений еще больше подожгли этот "огонь".

В то же время известно, что Инес родилась в Нью-Джерси, но выросла в Швейцарии, где и получила образование. В 2013 году Инес де Рамон окончила Университет Женевы, получив степень бакалавра в области бизнес-администрирования, а затем заняла должность руководителя в Christie's и de Grisogon. Сейчас де Рамон — вице-президент компании Anita Ko.

Инес де Рамон стремится к доверию Брэда Питта. Фото: instagram.com/inesderamonfans/
Инес де Рамон стремится к доверию Брэда Питта. Фото: instagram.com/inesderamonfans/

Напомним, Брэд начал встречаться с дизайнером два года назад. Впрочем, его процесс развода с актрисой Анджелиной Джоли еще продолжается. Актер озабочен проблемами с детьми, поэтому стремится покинуть США.

Анджелина Джоли Брэд Питт Голливуд актеры Любовь

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