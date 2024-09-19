У Брюса Вілліса серйозно погіршився стан здоров'я — деталі

Актор Брюс Вілліс. Фото: instagram.com/demimoore/

Хвороба голлівудського актора Брюса Вілліса прогресує. Родина переживає, що це його останні дні.

Про це пише видання In Touch Weekly.

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Актор хворіє на лобово-скроневу деменцію. За інформацією інсайдера, Віллісу все гірше. Захворювання швидко прогресує і через це його родина дуже хвилюється. Рідні бояться, що він не доживе навіть до дня народження, яке буде 19 березня наступного року.

"Хвороба прогресувала настільки, що його родина хвилюється, що в них може не залишитися багато часу з Брюсом. Вони запитують, чи доживе він до свого 70-річчя", — розповів інсайдер.

Брюс Вілліс з донькою. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

За Брюсом Віллісом доглядає його сім'я. Він майже не з'являється на публіці. Деменція не позбавила актора руху, втім біля нього завжди є помічники, які допомагають у всього, що потрібно.

Нагадаємо, актора Брюса Вілліса нещодавно вперше за довгий час побачили на публіці. Також доньок зірки захейтили його фанати через невідповідну зовнішність.