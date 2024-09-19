У Брюса Уиллиса серьезно ухудшилось состояние здоровья.

Актер Брюс Уиллис. Фото: instagram.com/demimoore/

Болезнь голливудского актера Брюса Уиллиса прогрессирует. Семья переживает, что это его последние дни.

Об этом пишет издание In Touch Weekly.

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Актер болеет лобно-височной деменцией. По информации инсайдера, Уиллису все хуже. Заболевание быстро прогрессирует, и поэтому его семья очень волнуется. Родные боятся, что он не доживет даже до дня рождения, который состоится 19 марта следующего года.

"Болезнь прогрессировала настолько, что его семья волнуется, что у них может не остаться много времени с Брюсом. Они спрашивают, доживет ли он до своего 70-летия", — рассказал инсайдер.

Брюс Уиллис с дочерью. Фото: instagram.com/scoutlaruewillis/

За Брюсом Уиллисом ухаживает его семья. Он практически не появляется на публике. Деменция не избавила актера от движения, впрочем, у него всегда есть помощники, которые помогают во всем, что нужно.

Напомним, актера Брюса Уиллиса недавно впервые за долгое время увидели на публике. Также дочерей звезды захейтили его фанаты из-за неподходящей внешности.