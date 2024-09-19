Демі Мур соромили через високий гонорар за фільм "Стриптиз" — деталі

Американська акторка Демі Мур. Фото: фільм "Стриптиз"

Американська акторка Демі Мур зізналась, що її принижували не лише за її роль в фільмі "Стриптиз", а ще й за суму гонорару. Хоча вона вважає, що робила все, аби знищити сексистські стереотипи в розрахунку зарплатні.

Про це зірка розповіла в подкасті The Interview.

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Демі Мур соромили через високий гонорар за фільм "Стриптиз"

Акторка Демі Мур, яка свого часу шокувала світ запальною роллю в фільмі "Стриптиз". Втім, хейтерам оголена красуня не дуже сподобалась і вони достатньо сильно соромили за це зірку.

Втім, це не єдине за що дорікати Мур. Вона ще змолоду вирішила вести боротьбу за гендерну рівність у кіноіндустрії. Саме її ексчоловік Брюс Вілліс підштовхнув вимагати гонорар у 12,5 мільйонів доларів за цю роль.

Демі Мур нарвалась на хейт через високий гонорар. Фото: фільм "Стриптиз"

Тоді вона стала найбільш високооплачуваною акторкою у світі, отримавши величезну зарплатню.

"Справа була не в тому, щоб порівнювати себе з ним. Так, я бачила, скільки йому платили. Насправді йшлося про таке: "Чому б і ні? Чому б і мені не робити те саме? Якщо я роблю той самий обсяг роботи, чому б і мені не просити те саме?", — пояснила Демі.

Однак, публіка негативно сприйняла цей факт. Великий гонорар — обурював усіх.

Акторка Демі Мур боролась за рівні гонорари в кіно. Фото: interviewmagazine.com

"Ну, зі "Стриптизом" це було так, ніби я зрадила жінок, а з "Солдатом Джейн" це було так, ніби я зрадила чоловіків. Але я думаю, найцікавіше в цьому те, що, коли я стала найбільш високооплачуваною актрисою, люди намагалися мене принизити. Я не приймаю це на свій рахунок. Я думаю, що будь-хто, хто опинився в становищі, коли першим отримав таку рівність в оплаті праці, ймовірно, постраждав би", — розповіла зірка акторка.

Водночас зараз Мур вважає, що тоді її рішення просити багато грошей за роль стриптизерки вплинуло на всю індустрію. Адже йшлось не лише про її достаток, а й про зміни правил гри для всіх жінок.

Нагадаємо, акторка Демі Мур відвідала прем'єру фільму "Речовина" в компанії доньок. Також вона знялась напіоголеною у спокусливій фотосесії.