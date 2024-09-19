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Деми Мур шокировала гонораром за роль распутной стриптизерши

19 сентября 2024 20:30
Валерия Соколенко - Редактор
Деми Мур стыдили из-за высокого гонорара за фильм "Стриптиз" - детали
Американская актриса Деми Мур. Фото: фильм "Стриптиз"
Валерия Соколенко - Редактор

Американская актриса Деми Мур призналась, что ее унижали не только за ее роль в фильме "Стриптиз", но и за сумму гонорара. Хотя она считает, что делала все, чтобы уничтожить сексистские стереотипы в расчете зарплаты.

Об этом звезда рассказала в подкасте The Interview.

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Деми Мур стыдили из-за высокого гонорара за фильм "Стриптиз"

Актриса Деми Мур, которая в свое время шокировала мир зажигательной ролью в фильме "Стриптиз". Впрочем, хейтерам обнаженная красавица не очень понравилась, и они достаточно сильно стыдили за это звезду.

Впрочем, это не единственное за что упрекать Мур. Она еще смолоду решила вести борьбу за гендерное равенство в киноиндустрии. Именно ее экс-муж Брюс Уиллис подтолкнул требовать гонорар в 12,5 миллионов долларов за эту роль.

Деми Мур нарвалась на хейт из-за высокого гонорара. Фото: фильм "Стриптиз"
Деми Мур нарвалась на хейт из-за высокого гонорара. Фото: фильм "Стриптиз"

Тогда она стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире, получив большую зарплату.

"Дело было не в том, чтобы сравнивать себя с ним. Да, я видела, сколько ему платили. На самом деле речь шла о следующем: "Почему бы и нет? Почему бы и мне не делать то же самое? Если я делаю тот же объем работы, почему бы и мне не просить то же самое?", — объяснила Деми.

Однако публика отрицательно восприняла этот факт. Большой гонорар — возмущал всех.

Актриса Деми Мур боролась за равноправие в кино. Фото: interviewmagazine.com
Деми Мур боролась за равные гонорары в кино. Фото: interviewmagazine.com

"Ну, со "Стриптизом" это было так, будто я изменила женщинам, а с "Солдатом Джейн" это было так, будто я изменила мужчинам. Но я думаю, самое интересное в этом то, что, когда я стала самой высокооплачиваемой актрисой, люди пытались меня унизить. Я не принимаю это на свой счет. Я думаю, что кто-либо, кто оказался в положение, когда первым получил такое равенство в оплате труда, вероятно, пострадал бы", — сказала актриса.

В то же время сейчас Мур считает, что тогда ее решение просить много денег за роль стриптизерши повлияло на всю индустрию. Речь шла не только о ее достатке, но и об изменениях правил игры для всех женщин.

Напомним, актриса Деми Мур посетила премьеру фильма "Вещество" в компании дочерей. Также она снялась полуобнаженной в соблазнительной фотосессии.

кино деньги Брюс Уиллис Голливуд Деми Мур гонорары

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