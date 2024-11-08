Аліна Пономаренко на "Міс Всесвіт" покаже світові "Силу землі" України

Аліна Пономаренко. Фото: Instagram.com/alina.lalli

Національний комітет конкурсу "Міс Всесвіт Україна" презентував національний костюм, у якому Аліна Пономаренко виступить під час шоу національних костюмів 14 листопада 2024 року в Мексиці, представляючи Україну на конкурсі "Міс Всесвіт". Вбрання, що має назву "Сила землі", є символом української землі, захищеної міцною бронею.

Пономаренко вже похизувалась ним у своєму Instagram.

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Центральною частиною образу є металізована срібна штучна шкіра, яка підкреслює захисний характер костюма. Комбінезон з авторським квітковим принтом на біфлексі розшитий шовковими пелюстками, бісером, квітковими паєтками та блискучими стразами. Для спідниці використали ніжну шовкову органзу, що надає образу легкості.

Окрему увагу привертає квітка маку на грудях — вона нагадує про ціну, яку платять українці за мир та безпеку. Мак у культурі символізує кров героїв, які загинули, боронячи рідну землю.

Пономаренко у костюмі "Сила землі". Фото: Instagram.com/alina.lalli

Цікавий штрих до образу додають сталеві квіти у волоссі Аліни. Вони символізують міни — небезпечні "квіти" війни, що залишаються на українській землі навіть після боїв. Цей символ підкреслює важливість безпеки для всіх українців у майбутньому.

Над створенням костюма працювали понад два тижні. Весь цей час команда МÜ production, яка складається з конструкторів, швачок, майстрів зі шкіри, декораторів та ілюстраторів, ретельно працювала над кожною деталлю.

Вбрання важить близько 5 кілограмів і є справжнім витвором мистецтва, в якому закладені любов до Батьківщини, сила духу та невичерпна енергія українського народу.

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