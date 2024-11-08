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Броня и мак на груди — костюм Пономаренко для "Мисс Вселенная"

8 ноября 2024 09:05
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Алина Пономаренко на "Мисс Вселенную" покажет миру "Силу земли" Украины
Алина Пономаренко. Фото: Instagram.com/alina.lalli
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Национальный комитет конкурса "Мисс Вселенная Украина" представил национальный костюм, в котором Алина Пономаренко выступит во время шоу национальных костюмов 14 ноября 2024 года в Мексике, представляя Украину на конкурсе "Мисс Вселенная". Ее наряд под названием "Сила земли" является символом украинской земли, защищенной крепкой броней.

Пономаренко уже похвасталась им в своем Instagram.

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Центральной частью образа стала металлизированная серебряная искусственная кожа, которая подчеркивает защитный характер костюма. Комбинезон с авторским цветочным принтом на бифлексе расшит шелковыми лепестками, бисером, цветочными пайетками и блестящими стразами. Для юбки использовали нежную шелковую органзу, придающую образу легкости.

Особое внимание привлекает цветок мака на груди — он напоминает о цене, которую платят украинцы за мир и безопасность. Мак в культуре символизирует кровь погибших героев, защищающих родную землю.

Броня и мак на груди — костюм Пономаренко для "Мисс Вселенная" - фото 1
Пономаренко в костюме "Сила Земли". Фото: Instagram.com/alina.lalli

Интересный штрих к образу добавляют стальные цветы в волосах Алины. Они символизируют мины — опасные "цветы" войны, остающиеся на украинской земле даже после боев. Этот символ подчеркивает важность безопасности всех украинцев в будущем.

Над созданием костюма работали более двух недель. Все это время команда МÜ production, состоящая из конструкторов, швей, кожаных мастеров, декораторов и иллюстраторов, тщательно работала над каждой деталью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alina Ponomarenko (@alina.lalli)

Наряд весит около 5 килограммов и является настоящим произведением искусства, в котором заложены любовь к Родине, сила духа и неисчерпаемая энергия украинского народа.

Ранее мы писали о том, что украинка Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024 года.

Также мы сообщали, что стало известно, когда пройдет Нацотбор на Евровидение 2025 года.

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