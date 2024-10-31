"Міс Всесвіт-2024" — Аліна Пономаренко показала перший день

Представниця України на "Міс Всесвіт-2024" Аліна Пономаренко. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Міс Україна Всесвіт Аліна Пономаренко прибула Мексики, де проходить міжнародний конкурс краси. Красуня показала свій перший день та знайомство з іншими учасницями.

Відповідними кадрами вона поділилась в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Українка поділилася кадрами з аеропорту та розповіла, що прямує до Мексики на конкурс краси.

"Привіт, Всесвіте, я вже в дорозі. Зовсім скоро головна подія мого життя. Сподіваюся на вашу підтримку", — підписала фото вона.

У перший день на конкурсі Аліна познайомилася із представницями інших країн. Вона зізналась, що щаслива знаходитись поруч із дівчатами, як гарні не лише всередині, а й ззовні.

На зустріч із учасницями українка вдягла білу обтислу сукню із драпіруванням та розрізом.

Аліна Пономаренко з представницею Болівії. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Для загального показу дівчина обрала легку коротку сукню із квітковим принтом та яскравий макіяж. Аліна також показала аудиторії, як її готували до виходу на подіум.

Аліна Пономаренко на Міс Всесвіт-2024. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Що відомо про Міс Україну Всесвіт

Красуня закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Втім, дівчина має великий у досвід у модельній сфері. Вона здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023. Аліна заснувала благодійний проєкт "Дерево любові", діяльність якого спрямована на допомогу людям похилого віку.

Українка займається художньою гімнастикою і йогою, а також пише вірші та грає на фортепіано.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Єва Лонгорія показала прекрасну фізичну форму у яскравому бікіні.