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Українка прибула на конкурс Міс Всесвіт-2024 до Мексики

31 жовтня 2024 16:55
Ганна Корешкова - Редактор
"Міс Всесвіт-2024" — Аліна Пономаренко показала перший день
Представниця України на "Міс Всесвіт-2024" Аліна Пономаренко. Фото: instagram.com/alina.lalli/
Ганна Корешкова - Редактор

Міс Україна Всесвіт Аліна Пономаренко прибула Мексики, де проходить міжнародний конкурс краси. Красуня показала свій перший день та знайомство з іншими учасницями.

Відповідними кадрами вона поділилась в Stories на своїй сторінці Instagram.

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Українка поділилася кадрами з аеропорту та розповіла, що прямує до Мексики на конкурс краси.

"Привіт, Всесвіте, я вже в дорозі. Зовсім скоро головна подія мого життя. Сподіваюся на вашу підтримку", — підписала фото вона.

У перший день на конкурсі Аліна познайомилася із представницями інших країн. Вона зізналась, що щаслива знаходитись поруч із дівчатами, як гарні не лише всередині, а й ззовні.

На зустріч із учасницями українка вдягла білу обтислу сукню із драпіруванням та розрізом.

Міс Всесвіт-2024
Аліна Пономаренко з представницею Болівії. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Для загального показу дівчина обрала легку коротку сукню із квітковим принтом та яскравий макіяж. Аліна також показала аудиторії, як її готували до виходу на подіум.

Аліна Пономаренко представить Україну на Міс Всесвіт-2024
Аліна Пономаренко на Міс Всесвіт-2024. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Що відомо про Міс Україну Всесвіт 

Красуня закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Втім, дівчина має великий у досвід у модельній сфері. Вона здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023. Аліна заснувала благодійний проєкт "Дерево любові", діяльність якого спрямована на допомогу людям похилого віку. 

Українка займається художньою гімнастикою і йогою, а також пише вірші та грає на фортепіано.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Єва Лонгорія показала прекрасну фізичну форму у яскравому бікіні.

Україна краса Мексика модель конкурс краси

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