"Міс Всесвіт-2024" — Аліна Пономаренко показала перший день

Українка прибула на конкурс Міс Всесвіт-2024 до Мексики
Міс Україна Всесвіт Аліна Пономаренко прибула Мексики, де проходить міжнародний конкурс краси. Красуня показала свій перший день та знайомство з іншими учасницями.
Відповідними кадрами вона поділилась в Stories на своїй сторінці Instagram.
Розпочався конкурс "Міс Всесвіт-2024"
Українка поділилася кадрами з аеропорту та розповіла, що прямує до Мексики на конкурс краси.
"Привіт, Всесвіте, я вже в дорозі. Зовсім скоро головна подія мого життя. Сподіваюся на вашу підтримку", — підписала фото вона.
У перший день на конкурсі Аліна познайомилася із представницями інших країн. Вона зізналась, що щаслива знаходитись поруч із дівчатами, як гарні не лише всередині, а й ззовні.
На зустріч із учасницями українка вдягла білу обтислу сукню із драпіруванням та розрізом.
Для загального показу дівчина обрала легку коротку сукню із квітковим принтом та яскравий макіяж. Аліна також показала аудиторії, як її готували до виходу на подіум.
Що відомо про Міс Україну Всесвіт
Красуня закінчила Національний університет "Одеська юридична академія" за спеціальністю "Міжнародна юстиція та право". Втім, дівчина має великий у досвід у модельній сфері. Вона здобула перемогу на конкурсі "Міс Одеса-2023" та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023. Аліна заснувала благодійний проєкт "Дерево любові", діяльність якого спрямована на допомогу людям похилого віку.
Українка займається художньою гімнастикою і йогою, а також пише вірші та грає на фортепіано.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українка Ангеліна Усанова перемогла у міжнародному конкурсі краси Miss Eco International 2024. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Єва Лонгорія показала прекрасну фізичну форму у яскравому бікіні.
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