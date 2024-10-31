"Мисс Вселенная-2024" - Алина Пономаренко показала первый день

Представительница Украины на "Мисс Вселенная-2024" Алина Пономаренко. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Мисс Украина Вселенная Алина Пономаренко прибыла в Мексику, где проходит международный конкурс красоты. Красавица показала свой первый день и знакомство с другими участницами.

Соответствующими кадрами она поделилась в Stories на своей странице Instagram.

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Украинка поделилась кадрами из аэропорта и рассказала, что следует в Мексику на конкурс красоты.

"Привет, Вселенная, я уже в пути. Совсем скоро главное событие моей жизни. Надеюсь на вашу поддержку", — подписала фото она.

В первый день на конкурсе Алина познакомилась с представительницами других стран. Она призналась, что счастлива находиться рядом с девушками, которые красивые не только внутри, но и снаружи.

На встречу с участницами украинка надела белое облегающее платье с драпировкой и разрезом.

Алина Пономаренко с представительницей Боливии. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Для общего показа девушка выбрала легкое короткое платье с цветочным принтом и яркий макияж. Алина также показала аудитории, как ее готовили к выходу на подиум.

Алина Пономаренко на Мисс Вселенная-2024. Фото: instagram.com/alina.lalli/

Что известно о Мисс Украина Вселенная

Красавица окончила Национальный университет "Одесская юридическая академия" по специальности "Международная юстиция и право". Впрочем, у девушки большой опыт в модельной сфере. Она одержала победу на конкурсе "Мисс Одесса-2023" и вошла в ТОП-10 международного конкурса Miss Supertalent-2023. Алина основала благотворительный проект "Дерево любви", деятельность которого направлена на помощь пожилым людям.

Украинка занимается художественной гимнастикой и йогой, пишет стихи и играет на фортепиано.

Напомним, ранее мы писали, что украинка Ангелина Усанова победила в международном конкурсе красоты Miss Eco International 2024 года. Также мы говорили, что голливудская актриса Ева Лонгория показала прекрасную физическую форму в ярком бикини.