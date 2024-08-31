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Бред Пітт провів відпустку із дамою серця на скандальній виноробні

31 серпня 2024 22:55
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Бред Пітт відпочиває у скандальній виноробні зі своєю дівчиною
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Актор Бред Пітт та його дівчина, дизайнерка ювелірних прикрас Інес де Рамон провели частину літа разом у французькому виноробному господарстві Chateau Miraval. Виноробня стала центром болісної та жорстокої судової тяганини з його колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

Про це повідомляє Page Six.

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Інсайдери Page Six дізналися, що актор проводить багато часу зі своєю дівчиною Інес де Рамон у французькій резиденції Chateau Miraval.

Судова тяганина зіркового подружжя за виноградник площею понад 700 гектарів триває довгий час. Пітт стверджує, що подарував Джолі половину виноробні як весільний подарунок з умовою, що, якщо вона коли-небудь захоче її продати, вона повинна буде спочатку запропонувати її йому.

Джолі продала свою частку третій особі, і Пітт судиться з нею через те, що її угода порушила їх з Бредом домовленості.

Нагадаємо, донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара запалила на вечірці у коледжі. А також Бред Пітт і Джордж Клуні взяли участь глянцевій фотосесії.

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