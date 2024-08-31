Брэд Питт отдыхает в скандальной винодельне со своей девушкой

Актер Брэд Питт. Фото: Reuters

Актер Брэд Питт и его девушка, дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, провели часть лета вместе во французском винодельческом хозяйстве Chateau Miraval. Винодельня стала центром мучительной и жестокой судебной волокиты с его бывшей женой Анджелиной Джоли.

Об этом сообщает Page Six.

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Инсайдеры Page Six узнали, что актер проводит много времени со своей девушкой Инес де Рамон во французской резиденции Chateau Miraval.

Судебная волокита звездных супругов за виноградник площадью более 700 гектаров длится долгое время. Питт утверждает, что Джоли подарил половину винодельни как свадебный подарок, с условием, что если она когда-нибудь захочет ее продать, она должна будет сначала предложить ее ему.

Джоли продала свою долю третьему лицу, и Питт судится с ней из-за того, что ее соглашение нарушило их с Брэдом договоренности.

Напомним, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Захара зажгла на вечеринке в колледже. А также Брэд Питт и Джордж Клуни приняли участие в глянцевой фотосессии.