Дружина нардепа Романа Грищука, акторка Аня Гресь, розсекретила свої мрії

Акторка Мамахихотала, яка заміжня за нардепом, розсекретила свої мрії
Акторка студії "Мамахихотала", бізнесвумен Аня Гресь опублікувала цікаві факти про себе. Так, наприклад, вона зазначила, що майже 16 років, з яких дев’ять у шлюбі, разом з народним депутатом України Романом Грищуком. Також 33-річна інфлюєнсерка розсекретила свої мрії.
Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.
Аня Гресь розсекретила свої мрії
Акторка, яка виховує з нардепом чотирирічного сина, зазначила, що мріє про перемогу нашої країни у війні проти Росії. Як бізнесвумен, їй хочеться бачити економічне зростання України. Є в Гресь чимало особистих мрій, які стосуються її та родини. Так, наприклад, вона мріє виступити на найбільшому музичному фестивалі країни Atlas Weekend.
Також Аня хоче зіграти головну роль в популярному гумористичному серіалі (не стала уточнювати в якому саме), перемогти в популярному телешоу "Танці з зірками", поїхати на фестиваль Burning Man. Мріє Гресь і подорожувати. В її бажаному списку такі країни, зокрема, як, Японія, Ісландія, США, Австралія.
Дружина нардепа від партії "Слуга народу" мріє розвиток свого бізнесу, який спрямований на шовкові вироби. Гресь хоче, аби вони були в міжнародних аеропортах. Паралельно Аня мріє співпрацювати з люксовими брендами. Підсумувала акторка мрією, яка стосується її далекого майбутнього.
"Щоб про мене колись (коли я буду на пенсії чілити на дачі в Португалії) зняли біографічний фільм, як про дівчинку-селфмейд (яка сама себе зробила. — Ред.) з Нивок (район в Києві. — Ред.), яка всього досягла сама", — підсумувала Гресь.
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