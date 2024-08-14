Дружина нардепа Романа Грищука, акторка Аня Гресь, розсекретила свої мрії

Акторка, бізнесвумен Аня Гресь. Фото: Instagram/anya_gres

Акторка студії "Мамахихотала", бізнесвумен Аня Гресь опублікувала цікаві факти про себе. Так, наприклад, вона зазначила, що майже 16 років, з яких дев’ять у шлюбі, разом з народним депутатом України Романом Грищуком. Також 33-річна інфлюєнсерка розсекретила свої мрії.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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Аня Гресь розсекретила свої мрії

Акторка, яка виховує з нардепом чотирирічного сина, зазначила, що мріє про перемогу нашої країни у війні проти Росії. Як бізнесвумен, їй хочеться бачити економічне зростання України. Є в Гресь чимало особистих мрій, які стосуються її та родини. Так, наприклад, вона мріє виступити на найбільшому музичному фестивалі країни Atlas Weekend.

Також Аня хоче зіграти головну роль в популярному гумористичному серіалі (не стала уточнювати в якому саме), перемогти в популярному телешоу "Танці з зірками", поїхати на фестиваль Burning Man. Мріє Гресь і подорожувати. В її бажаному списку такі країни, зокрема, як, Японія, Ісландія, США, Австралія.

Дружина нардепа від партії "Слуга народу" мріє розвиток свого бізнесу, який спрямований на шовкові вироби. Гресь хоче, аби вони були в міжнародних аеропортах. Паралельно Аня мріє співпрацювати з люксовими брендами. Підсумувала акторка мрією, яка стосується її далекого майбутнього.

"Щоб про мене колись (коли я буду на пенсії чілити на дачі в Португалії) зняли біографічний фільм, як про дівчинку-селфмейд (яка сама себе зробила. — Ред.) з Нивок (район в Києві. — Ред.), яка всього досягла сама", — підсумувала Гресь.

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