Жена нардепа Романа Грищука, актриса Аня Гресь, рассекретила свои мечты

Актриса, бизнесвумен Аня Гресь. Фото: Instagram/anya_gres

Актриса студии "Мамахохотала", бизнесвумен Аня Гресь опубликовала интересные факты о себе. Так, например, она отметила, что около 16 лет, из которых девять в браке, вместе с народным депутатом Украины Романом Грищуком. Также 33-летняя инфлюенсер рассекретила свои мечты.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Аня Гресь рассекретила свои мечты

Актриса, воспитывающая с нардепом четырехлетнего сына, отметила, что мечтает о победе нашей страны над Россией. Как бизнесвумен ей хочется видеть экономический рост Украины. Есть у Гресь немало личных мечтаний, которые касаются ее семьи. Так, например, она мечтает выступить на величайшем музыкальном фестивале страны Atlas Weekend.

Также Аня хочет сыграть главную роль в популярном юмористическом сериале (не стала уточнять в каком именно), победить в популярном телешоу "Танці з зірками", поехать на фестиваль Burning Man. Мечтает Гресь и путешествовать. В ее желаемом списке такие страны, в частности, как Япония, Исландия, США, Австралия.

Жена нардепа от партии "Слуга народа" мечтает о развитии своего бизнеса, который направлен на шелковые изделия. Гресь хочет, чтобы они были в международных аэропортах. Параллельно Аня мечтает сотрудничать с люксовыми брендами. Подытожила актриса мечтой, которая касается ее далекого будущего.

"Чтобы обо мне когда-то (когда я буду на пенсии чилить на даче в Португалии) сняли биографический фильм, как о девочке-селфмейде (которая сама себя сделала. — Ред.) с Нивок (район в Киеве. — Ред.), которая всего достигла сама", — подытожила Гресь.

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