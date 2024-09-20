51-річна Діта фон Тіз приголомшила відвертою фотосесією у спокусливій білизні
51-річна зірка бурлеску Діта фон Тіз знялася в мереживній білизні. Американська виконавиця шоу у стилі бурліску знялася у відвертому вигляді для власного бренду спідньої білизни.
Про це пише Daily Mail.
Діта фон Тіз показала нову колекцію білизни
Знаменитість зображено на тлі басейну, тримаючи в одній руці келих з напоєм. Аона показала струнку фігуру в мереживному чорному комплекті, що складається з бюстгальтера та трусів із низькою посадкою. При цьому її зовнішній вигляд доповнюють панчохи з підтяжками і крислатий капелюх.
"Я черпала натхнення у власній вінтажній колекції, щоб створити чудову спідню білизну, яка передає дух ретро-гламуру, і водночас є доступною та функціональною для моментів щоденної краси та розкоші", — розповіла Діта фон Тіз
Крім того, для зйомки візажисти зробили зірці макіяж з акцентом на губи, нанісши на них яскраво-червону помаду.
Діта відома появою у кліпах Меріліна Менсона, Джорджа Майкла та групи Green Day. У 2012 році вона запустила колекцію білизни Von Follies. Пізніше вона розпочала кар'єру співачки та випустила свою дебютну композицію.
Нагадаємо, Мадонна позувала у відвертій фотосесії. А також ми писали, що Періс Гілтон вразила звабливою зйомкою.
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