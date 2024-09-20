51-річна Діта фон Тіз приголомшила відвертою фотосесією у спокусливій білизні

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

51-річна зірка бурлеску Діта фон Тіз знялася в мереживній білизні. Американська виконавиця шоу у стилі бурліску знялася у відвертому вигляді для власного бренду спідньої білизни.

Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість зображено на тлі басейну, тримаючи в одній руці келих з напоєм. Аона показала струнку фігуру в мереживному чорному комплекті, що складається з бюстгальтера та трусів із низькою посадкою. При цьому її зовнішній вигляд доповнюють панчохи з підтяжками і крислатий капелюх.

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Діта фон Тіз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

"Я черпала натхнення у власній вінтажній колекції, щоб створити чудову спідню білизну, яка передає дух ретро-гламуру, і водночас є доступною та функціональною для моментів щоденної краси та розкоші", — розповіла Діта фон Тіз

Крім того, для зйомки візажисти зробили зірці макіяж з акцентом на губи, нанісши на них яскраво-червону помаду.

Діта відома появою у кліпах Меріліна Менсона, Джорджа Майкла та групи Green Day. У 2012 році вона запустила колекцію білизни Von Follies. Пізніше вона розпочала кар'єру співачки та випустила свою дебютну композицію.

Нагадаємо, Мадонна позувала у відвертій фотосесії. А також ми писали, що Періс Гілтон вразила звабливою зйомкою.