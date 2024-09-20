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51-летняя Дита фон Тиз ошеломила откровенной фотосессией в соблазнительном белье

20 сентября 2024 07:58
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
51-летняя Дита фон Тиз ошеломила откровенной фотосессией в соблазнительном белье
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

51-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз позировала в кружевном белье. Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска снялась в откровенном виде для собственного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость изображена на фоне бассейна, она держала бокал с напитком в одной руке. Дита фон Тиз показала стройную фигуру в черном кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом ее образ дополняют чулки с подтяжками и широкополая шляпа.

 

Дита фон Тиз
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

 

Дита фон Тиз
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

 

Дита фон Тиз
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

 

Дита фон Тиз
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

 

Дита фон Тиз
Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

 

"Я черпала вдохновение в собственной винтажной коллекции, чтобы создать великолепное нижнее белье, которое передает дух ретро-гламура, и в то же время доступно и функционально для моментов ежедневной красоты и роскоши", — рассказала Дита фон Тиз

Кроме того, для съемки визажисты сделали звезде макияж с акцентом на губы, нанеся на них алую помаду.

Дита известна появлением в клипах Мэрилина Мэнсона, Джорджа Майкла и группы Green Day. В 2012 году она запустила коллекцию белья Von Follies. Позже она приступила к карьере певицы и выпустила свою дебютную композицию.

Напомним, Мадонна позировала в откровенной фотосессии. А также мы писали, что Пэрис Хилтон поразила соблазнительной съемкой.

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