51-летняя Дита фон Тиз ошеломила откровенной фотосессией в соблазнительном белье

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

51-летняя звезда бурлеска Дита фон Тиз позировала в кружевном белье. Американская исполнительница шоу в стиле бурлеска снялась в откровенном виде для собственного бренда.

Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость изображена на фоне бассейна, она держала бокал с напитком в одной руке. Дита фон Тиз показала стройную фигуру в черном кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом ее образ дополняют чулки с подтяжками и широкополая шляпа.

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

Дита фон Тиз. Фото: instagram.com/ditavonteeselingerie/

"Я черпала вдохновение в собственной винтажной коллекции, чтобы создать великолепное нижнее белье, которое передает дух ретро-гламура, и в то же время доступно и функционально для моментов ежедневной красоты и роскоши", — рассказала Дита фон Тиз

Кроме того, для съемки визажисты сделали звезде макияж с акцентом на губы, нанеся на них алую помаду.

Дита известна появлением в клипах Мэрилина Мэнсона, Джорджа Майкла и группы Green Day. В 2012 году она запустила коллекцию белья Von Follies. Позже она приступила к карьере певицы и выпустила свою дебютную композицию.

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