Вперше за 50 років: вчені проведуть масштабні пошуки Лохнеського чудовиська

Чудовисько озера Лох-Несс. Фото: google

Невдовзі, вже наступних вихідних, група волонтерів з усього світу візьмуть участь у полюванні на легендарного звіра озера Лох-Несс, що у Шотландії. Впродовж двох днів вони шукатимуть розриви та будь-які незрозумілі рухи у воді, що могли утворитися від Нессі.

Про це повідомляє The Guardian.

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Полювання на Лохнеське чудовисько

"Протягом багатьох років вчені та ентузіасти-любителі намагалися знайти докази існування великої риби, такої як осетер, що живе в озері глибиною 230 метрів (755 футів), або навіть доісторичної морської рептилії, як плезіозавр, але безуспішно", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що волонтерська дослідницька команда Loch Ness Exploration вперше за останні 50 років проведе дослідження, застосовуючи унікальне геодезичне обладнання. Його ще ніколи не використовували у озері Лох-Несс. Зокрема, дрони, які допоможуть створити теплові зображення води з повітря, а також гідрофон для виявлення акустичних сигналів під поверхнею.

"Ми сподіваємось надихнути нове покоління ентузіастів озера Лох-Несс, і, приєднавшись до цього великомасштабного поверхневого годинника, ви матимете реальну можливість особисто внести свій внесок у цю захоплюючу таємницю, яка захопила стільки людей з усього світу", — каже один з дослідників.

Загадки чудовиська

Відомо, що перші згадки про таємниче чудовисько, яке водиться в околицях озера Лох-Несс, з'явилося в епоху середньовіччя. Подейкують, що одного разу "водяного звіра" вдалося побачити ірландському ченцю.

З того часу дослідники з усього світу марять цією ідеєю — на власні очі побачити загадкову тварину. Вдруге побачити її вдалося у 1933 році менеджеру одного з готелів.

У 1940-х роках істоту почали ласкаво називати "Нессі". А у 1960-х створили спеціальне Бюро розслідувань, яке у 1972 році провело перше масштабне дослідження.

Нагадаємо, поблизу Антарктиди знайшли невідому морську істоту з 20 кінцівками.

Додамо, що у Каїрі розкопали гігантську статую маловідомого фараона.