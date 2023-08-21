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Впервые за 50 лет: ученые проведут масштабные поиски Лохнесского чудовища

21 августа 2023 15:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Впервые за 50 лет: ученые проведут масштабные поиски Лохнесского чудовища
Чудовище озера Лох-Несс. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вскоре, уже на следующих выходных, группа волонтеров со всего мира примут участие в охоте на легендарного зверя озера Лох-Несс в Шотландии. В течение двух дней они будут искать разрывы и непонятные движения в воде, которые могли образоваться от Несси.

Об этом сообщает The Guardian.

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Охота на Лохнесское чудовище

"В течение многих лет ученые и энтузиасты-любители пытались найти доказательства существования крупной рыбы, такой как осетр, обитающий в озере глубиной 230 метров (755 футов), или даже доисторической морской рептилии, как плезиозавр, но безуспешно", — говорится в сообщении.

Сообщается, что волонтерская исследовательская команда Loch Ness Exploration впервые за последние 50 лет проведет исследования, используя уникальное геодезическое оборудование. Его никогда не использовали в озере Лох-Несс. В частности, дроны, которые помогут создать тепловые изображения из воздуха, а также гидрофон для обнаружения акустических сигналов под поверхностью.

"Мы надеемся вдохновить новое поколение энтузиастов озера Лох-Несс, и, присоединившись к этим крупномасштабным поверхностным часам, у вас будет реальная возможность лично внести свой вклад в эту увлекательную тайну, которая захватила столько людей со всего мира", — говорит один из исследователей.

Загадки чудовища

Известно, что первое упоминание о таинственном чудовище, которое водится в окрестностях озера Лох-Несс, появилось в эпоху средневековья. Поговаривают, что однажды "водяного зверя" удалось увидеть ирландскому монаху.

С тех пор исследователи со всего мира грезят этой идеей — собственными глазами увидеть загадочное животное. Второй раз увидеть его удалось в 1933 году менеджеру одной из гостиниц.

В 1940-х годах существо стали ласково называть "Несси". А в 1960-х было создано специальное Бюро расследований, которое в 1972 году провело первое масштабное исследование.

Напомним, вблизи Антарктиды обнаружили неизвестное морское существо с 20 конечностями.

Добавим, что в Каире раскопали гигантскую статую малоизвестного фараона.

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