Вчені знайшли у шлунку мертвого кита величезний шматок дорогоцінного "плаваючого золота"

"Плаваюче золото", яке дістали зі шлунку кита. Фото: скриншот з відео

На Канарських островах хвилі викинули на берег мертвого кита. Вчені знайшли в його шлунку величезний шматок "плаваючого золота". Він оцінюється у 500 тисяч євро.

Про це повідомляє The Independent.

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За словами науковців, 13-метрового кита масою близько 15 тонн винесло на один з пляжів острова Ла-Пальма минулого місяця.

Вчені університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія провели розтин, щоб дізнатися, чому кит загинув. У його шлунку вони знайшли величезний камінь.

"Коли я розтинав і видалив камінь, я озирнувся, і всі на пляжі дивилися на мене з подивом. У той момент я зрозумів, що стало причиною інфекції", — розповів глава Інституту здоров'я тварин і продовольчої безпеки при університеті Антоніо Фернандес Родрігес.

Камінь вагою близько 9,5 кг зі шлунку мертвого кита виявився великим шматком амбри, яку часто називають "плаваючим золотом". Він цінується у парфумерії. Вчені зазначили, що це "плаваюче золото" може коштувати близько 500 тисяч євро.

Нагадаємо, науковці вперше визначили статус людини як хижака. Вони довели, що наш вид домінує в харчовому ланцюгу та вбиває інших тварин швидше.

Також ми писали, що близько 66 млн років тому метеорит розміром у 12 км впав поблизу сучасного півострова Юкатан у Мексиці. Однак вчені сумніваються, що він міг вплинути на життя на Землі настільки, що призвів до загибелі динозаврів. Крім того, є ймовірність, що метеорит може повернутися.