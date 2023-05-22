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Вчені висунули нову теорію еволюції людини: це все змінює

22 травня 2023 16:17
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Вчені дізналися, що ми походимо не від одного виду приматів, а від багатьох
Серед наших предків є люди кількох давніх видів. Фото: Pxfuel
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Дослідники Каліфорнійського університету дійшли до висновку, що кидає виклик сучасному "лінійному" уявленню про еволюцію людини. Науковці стверджують, що людина походить не від окремої гілки приматів, що  мігрували з Африки до Європи, як вважалося раніше. Натомість результати їхніх досліджень вказують на те, що наш вид — це нащадок кількох видів, які постійно схрещувалися один з одним. 

Про революційне відкриття вчених написали Nature.

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Дослідження, яке включало аналіз геномів 290 осіб із Південної Африки, Сьєрра-Леоне, Ефіопії та Євразії, дозволило знайти переконливі докази частого обміну генами між предками цих популяцій у Східній та Західній Африці. 

Які давні люди були нашими предками?

На думку дослідників, найдавнішим предком сучасної людини міг бути австралопітек африканський. Дослідження визначає дві основні лінії, відповідальні за геноми сучасних африканців. Ці лінії представляють різні популяції людей, які населяли різні регіони Африки приблизно 400 000 років тому. Дослідники припускають, що після незалежної еволюції на протилежних сторонах континенту ці популяції зрештою злилися, що призвело до утворення субпопуляцій, що існували приблизно 120 000 років тому. Цікаво, що докази схрещування були знайдені не лише в популяціях одного континенту, але й між людьми, які мігрували з Африки, та сусідніми популяціями.

Подальші дослідження, що порівнюють геноми сучасних європейців із виявленими скам’янілостями, пролили світло на схрещування, яке відбулося між предками Homo sapiens та їхніми колишніми сусідами після міграції з Африки. Ці знахідки свідчать про те, що після виходу з Африки наші предки продовжували змішуватися з іншими видами гомінідів, ще більше ускладнюючи і без того заплутану схему еволюції людини.

Як зміниться теорії еволюції Homo Sapiens?

Головний висновок, який зробили американські дослідники, полягає в тому, що еволюція людини була досить хаотичним процесом, який характеризувався постійним змішуванням геномів різних популяцій. Причини цього явища залишаються незрозумілими, але вчені припускають, що значну роль, ймовірно, зіграли складні кліматичні умови. Зміна клімату призвела до масових міграцій і подальшого схрещування різних популяцій людей. 

Нові відкриття можуть змінити наше розуміння еволюції людини та складної взаємодії генетики, міграції й схрещування, які сформували наш вид. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що восьминоги можуть бачити нічні кошмари. Також Новини.LIVE розповіли про те, що рівень забрудненості пластиком можна зменшити на 80% вже до 2040-го року.

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