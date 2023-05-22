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Ученые выдвинули новую теорию эволюции человека: это все меняет

22 мая 2023 16:17
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Ученые узнали, что мы произошли не от одного вида приматов, а от многих
Среди наших предков: нескольких древних видов. Фото: Pxfuel
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Исследователи Калифорнийского университета пришли к выводу, который бросает вызов современному "линейному" представлению об эволюции человека. Ученые утверждают, что человек происходит не от отдельной ветви приматов, мигрировавших из Африки в Европу, как считалось ранее. Результаты их исследований указывают на то, что наш вид — это потомок нескольких видов, которые постоянно скрещивались друг с другом.

О революционном открытии ученых написали Nature.

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Исследование, включавшее анализ геномов 290 человек из Южной Африки, Сьерра-Леоне, Эфиопии и Евразии, позволило найти убедительные доказательства частого обмена генами между предками этих популяций в Восточной и Западной Африке.

Какие древние люди были нашими предками?

По мнению исследователей, древнейшим предком современного человека мог быть австралопитек африканский. Исследование определяет две основные линии, ответственные за геномы современных африканцев. Эти линии представляют разные популяции людей, населявших разные регионы Африки примерно 400 000 лет назад. Исследователи предполагают, что после независимой эволюции на противоположных сторонах континента эти популяции, в конечном счете, слились, что привело к образованию субпопуляций, существовавших примерно 120 000 лет назад. Интересно, что доказательства скрещивания были найдены не только в популяциях одного континента, но и между мигрировавшими из Африки людьми и соседними популяциями.

Последующие исследования, в ходе которых сравнивали геномы современных европейцев с выявленными окаменелостями, пролили свет на скрещивание,  произошедшее между предками Homo sapiens и их бывшими соседями после миграции из Африки. Эти находки свидетельствуют о том, что после ухода из Африки наши предки продолжали смешиваться с другими видами гоминид, еще более усложняя и без того запутанную схему эволюции человека.

Как изменится теория эволюции Homo Sapiens?

Главный вывод, сделанный американскими исследователями, состоит в том, что эволюция человека была достаточно хаотическим процессом, который характеризовался постоянным смешением геномов различных популяций. Причины этого явления остаются непонятными, но учёные предполагают, что значительную роль, вероятно, сыграли сложные климатические условия. Изменение климата привело к массовым миграциям и дальнейшему скрещиванию разных популяций людей.

Новые открытия могут изменить наше понимание эволюции человека и сложного взаимодействия генетики, миграции и скрещивания, сформировавших наш вид.

Напомним, недавно мы писали, что осьминоги могут видеть ночные кошмары. Также Новини.LIVE рассказали о том, что уровень загрязненности пластиком можно снизить на 80% уже к 2040-му году.

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