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Восьминоги можуть бачити нічні жахіття під час сну

22 травня 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Восьминоги можуть бачити нічні жахіття під час сну
Восьминіг серед коралів в океані. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавнє спостереження показало, що восьминоги бачать нічні жахіття. Про це свідчить поведінка під час сну, коли тварини випустили хмару чорнила, що означає переляк.

Про це повідомляє NNews.

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Восьминоги бачать жахіття

Так, відеокамери, які безперервно стежили за восьминогами в акваріумі, зареєстрували у них вкрай незвичайну поведінку під час сну: тіло судомно смикалося, і молюск викинув хмару чорнила, немов рятувався від загрози. 

Зазначається, що восьминоги сплять подібно до людей: довгі фази глибокого сну чергуються з короткими активними, коли ці тварини швидко змінюють текстуру та забарвлення шкіри. Імовірно, у цей час їм сняться сни, хоч і не зовсім такі, як у людей. Вчені не впевнені, що когнітивні здібності восьминогів дозволяють підтримувати послідовні уявлення про себе та світ. Тому уві сні вони бачать короткі кліпи — швидку зміну кадрів, що можуть бути для них страшними.

Однак ця версія лише припущення, оскільки базується на спостереженнях. Нервова система восьминогів влаштована зовсім інакше, тому їм не можна помістити в головний мозок електроди та вести моніторинг його активності. 

Нагадаємо, що дослідження університетів Портсмута та Сассекса показало, що існують ефективні методи справжнього спілкування з кішками.

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