Восьминоги можуть бачити нічні жахіття під час сну

Восьминіг серед коралів в океані. Фото: freepik.com

Нещодавнє спостереження показало, що восьминоги бачать нічні жахіття. Про це свідчить поведінка під час сну, коли тварини випустили хмару чорнила, що означає переляк.

Про це повідомляє NNews.

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Восьминоги бачать жахіття

Так, відеокамери, які безперервно стежили за восьминогами в акваріумі, зареєстрували у них вкрай незвичайну поведінку під час сну: тіло судомно смикалося, і молюск викинув хмару чорнила, немов рятувався від загрози.

Зазначається, що восьминоги сплять подібно до людей: довгі фази глибокого сну чергуються з короткими активними, коли ці тварини швидко змінюють текстуру та забарвлення шкіри. Імовірно, у цей час їм сняться сни, хоч і не зовсім такі, як у людей. Вчені не впевнені, що когнітивні здібності восьминогів дозволяють підтримувати послідовні уявлення про себе та світ. Тому уві сні вони бачать короткі кліпи — швидку зміну кадрів, що можуть бути для них страшними.

Однак ця версія лише припущення, оскільки базується на спостереженнях. Нервова система восьминогів влаштована зовсім інакше, тому їм не можна помістити в головний мозок електроди та вести моніторинг його активності.

Нагадаємо, що дослідження університетів Портсмута та Сассекса показало, що існують ефективні методи справжнього спілкування з кішками.