Вчені успішно запліднили мавп видозміненими ембріонами: яка користь для людства
Вчені успішно запліднили мавп штучними ембріональними структурами. Це значне досягнення в маніпуляціях генетикою.
Про це повідомляє NNews.
Що передбачає дослідження
Для позитивних результатів досліду науковці використовували техніку під назвою "комплементація бластоцисти". Вони взяли ембріон мавпи й видалили клітини, відповідальні за формування певних органів, таких як підшлункова залоза. Потім дослідники ввели стовбурові клітини іншої мавпи в ембріон, який перетворився на відсутній орган.
Після успішного розвитку ембріона, його імплантували сурогатній мавпі, і в результаті експерименту настали дві вагітності. Мавпи-матері народили здорове потомство, яке, як виявилося, мало клітини як від мавпи-донора, так і від мавпи-реципієнта.
Прорив у генній інженерії
Це досягнення має значні наслідки для майбутнього генної інженерії. Маніпулюючи ембріональним розвитком у такий спосіб, науковці зможуть створювати тварин з органами, спеціально призначеними для трансплантації людині. Це може стати значним проривом у медицині, оскільки потенційно може усунути потребу в донорах органів.
Також важливо зазначити, що ці дослідження все ще перебувають на дуже ранніх стадіях свого розвитку. Існує багато етичних проблем і питань безпеки, які необхідно вирішити, перш ніж таку технологію можна буде використовувати на людях. Крім того, це досягнення є великим кроком вперед у галузі генетики, і воно може призвести до багатьох відкриттів та можливостей у майбутньому.
Нагадаємо, що дослідники з Cedars-Sinai опублікували результати дослідження у журналі Nature, в якому вони стверджують, що штучний інтелект (ШІ) перевершує оцінку серцевої функції, зроблену сонографістами на основі ехокардіограми. Дослідження було проведено в клінічній системі Cedars-Sinai та стало першим рандомізованим клінічним дослідженням ШІ в кардіології.