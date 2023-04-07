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Вчені успішно запліднили мавп видозміненими ембріонами: яка користь для людства

7 квітня 2023 03:13
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В наслідок експерименту мавпи-матері народили здорове потомство
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені успішно запліднили мавп штучними ембріональними структурами. Це значне досягнення в маніпуляціях генетикою.

Про це повідомляє NNews.

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Що передбачає дослідження

Для позитивних результатів досліду науковці використовували техніку під назвою "комплементація бластоцисти". Вони взяли ембріон мавпи й видалили клітини, відповідальні за формування певних органів, таких як підшлункова залоза. Потім дослідники ввели стовбурові клітини іншої мавпи в ембріон, який перетворився на відсутній орган.

Після успішного розвитку ембріона, його імплантували сурогатній мавпі, і в результаті експерименту настали дві вагітності. Мавпи-матері народили здорове потомство, яке, як виявилося, мало клітини як від мавпи-донора, так і від мавпи-реципієнта.

Прорив у генній інженерії

Це досягнення має значні наслідки для майбутнього генної інженерії. Маніпулюючи ембріональним розвитком у такий спосіб, науковці зможуть створювати тварин з органами, спеціально призначеними для трансплантації людині. Це може стати значним проривом у медицині, оскільки  потенційно може усунути потребу в донорах органів.

Також важливо зазначити, що ці дослідження все ще перебувають на дуже ранніх стадіях свого розвитку. Існує багато етичних проблем і питань безпеки, які необхідно вирішити, перш ніж таку технологію можна буде використовувати на людях. Крім того, це досягнення є великим кроком вперед у галузі генетики, і воно може призвести до багатьох відкриттів та можливостей у майбутньому.

Нагадаємо, що дослідники з Cedars-Sinai опублікували результати дослідження у журналі Nature, в якому вони стверджують, що штучний інтелект (ШІ) перевершує оцінку серцевої функції, зроблену сонографістами на основі ехокардіограми. Дослідження було проведено в клінічній системі Cedars-Sinai та стало першим рандомізованим клінічним дослідженням ШІ в кардіології.

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