Ученые успешно оплодотворили обезьян видоизмененными эмбрионами: какая польза для человечества

В результате эксперимента обезьяны-матери родили здоровое потомство

Ученые успешно оплодотворили обезьян искусственными эмбриональными структурами. Это значимое достижение в манипуляциях генетикой.

Об этом сообщает NNews.

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Что предполагает исследование

Для положительных результатов опыта ученые использовали технику под названием "комплементация бластоциста". Они взяли эмбрион обезьяны и удалили клетки, ответственные за формирование определенных органов, таких как поджелудочная железа. Затем исследователи ввели стволовые клетки другой обезьяны в эмбрион, превратившийся в отсутствующий орган.

После успешного развития эмбриона его имплантировали суррогатной обезьяне, и в результате эксперимента наступили две беременности. Обезьяны-матери родили здоровое потомство, которое, как оказалось, имело клетки как от обезьяны-донора, так и от обезьяны-реципиента.

Прорыв в генной инженерии

Это достижение имеет значительные последствия для будущего генной инженерии. Манипулируя таким образом эмбриональным развитием, ученые смогут создавать животных с органами, специально предназначенными для трансплантации человеку. Это может стать значительным прорывом в медицине, поскольку потенциально может устранить потребность в донорах органов.

Также важно отметить, что эти исследования все еще находятся на ранних стадиях своего развития. Существует много этических проблем и безопасности, которые необходимо решить, прежде чем такую технологию можно будет использовать на людях. Кроме того, это достижение является большим шагом вперед в области генетики, и оно может привести ко многим открытиям и возможностям в будущем.

Напомним, что исследователи из Cedars-Sinai опубликовали результаты исследования в журнале Nature, в котором они утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) превосходит оценку сердечной функции, сделанную сонографистами на основе эхокардиограммы. Исследование было проведено в клинической системе Cedars-Sinai и стало первым рандомизированным клиническим исследованием ИИ в кардиологии.