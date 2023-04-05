Американские ученые изобрели аккумуляторы, в десять раз выгоднее нынешних: детали

Ученые в Техасском институте A&M

В Соединенных Штатах Америки учёные разработали аккумуляторные батареи на водной основе. Они значительно безопаснее обычных литий-ионных, при этом могут быть в десять раз емче.

Об этом сообщает издание ScienceDaily.

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Безлитиевые аккумуляторы

Исследователи Техасского университета A&M совершили открытие в области аккумуляторов.

Они обнаружили, что емкость безметаллических, без наличия лития, аккумуляторных батарей на водной основе может быть на 1000% больше емкости обычных литий-ионных батарей.

Безопасные и выгодные батареи

Профессор химической инженерии д-р Джоди Латкенхаус и доцент кафедры химии д-р Даниэль Табор также отметили в своих выводах, что новые аккумуляторные батареи на водной основе значительно безопаснее.

"Исчезли бы пожары батареи, просто потому, что они — на водной основе", — отметил Луткенхаус.

Кроме того, в будущем, когда из-за дефицита материалов цена на литий-ионные батареи вырастет — их изобретение может стать более дешевой альтернативой.

Напомним, ранее ученые из Соединенных Штатов Америки разработали технологический "белый тростник" для слабовидящих.

Фото: Техасский университет A&M