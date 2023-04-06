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Может ли искусственный интеллект оценивать здоровье сердца: результаты исследований

6 апреля 2023 13:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Искусственный интеллект
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Исследователи из Cedars-Sinai опубликовали результаты исследования в журнале Nature, в котором они утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) превосходит оценку сердечной функции, сделанную сонографистами на основе эхокардиограммы. Исследование было проведено в клинической системе Cedars-Sinai и стало первым рандомизированным клиническим исследованием ИИ в кардиологии.

Об этом пишет ScienceDaily.

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Исследование показало, что использование ИИ для оценки трансторакальной эхокардиограммы оказалось более точным, чем оценка, сделанная специалистом по УЗИ. Это означает, что ИИ может значительно улучшить качество и эффективность визуализации эхокардиограммы, особенно для тех пациентов, которые нуждаются в более точной диагностике сердечной функции.

Это уже не первое исследование в области искусственного интеллекта в кардиологии. В 2020 году исследователи из Института сердца Смидта и Стэнфордского университета разработали технологию ИИ для оценки сердечной функции, особенно фракции выброса левого желудочка, ключевого измерения сердца. Это исследование также было опубликовано в журнале Nature.

Исследователи уверены, что технология использования ИИ в кардиологии будет полезной при развертывании в клинической системе Cedars-Sinai и в системах здравоохранения по всей стране. Это может значительно улучшить диагностику сердечных заболеваний и повысить эффективность лечения.

Напомним, что ученый Дэн Хендрикс отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет манипулировать и обманывать людей. Поэтому требуются жесткие ограничения для нейросетей.

 

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