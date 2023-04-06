Может ли искусственный интеллект оценивать здоровье сердца: результаты исследований
Исследователи из Cedars-Sinai опубликовали результаты исследования в журнале Nature, в котором они утверждают, что искусственный интеллект (ИИ) превосходит оценку сердечной функции, сделанную сонографистами на основе эхокардиограммы. Исследование было проведено в клинической системе Cedars-Sinai и стало первым рандомизированным клиническим исследованием ИИ в кардиологии.
Об этом пишет ScienceDaily.
Искусственный интеллект
Исследование показало, что использование ИИ для оценки трансторакальной эхокардиограммы оказалось более точным, чем оценка, сделанная специалистом по УЗИ. Это означает, что ИИ может значительно улучшить качество и эффективность визуализации эхокардиограммы, особенно для тех пациентов, которые нуждаются в более точной диагностике сердечной функции.
Это уже не первое исследование в области искусственного интеллекта в кардиологии. В 2020 году исследователи из Института сердца Смидта и Стэнфордского университета разработали технологию ИИ для оценки сердечной функции, особенно фракции выброса левого желудочка, ключевого измерения сердца. Это исследование также было опубликовано в журнале Nature.
Исследователи уверены, что технология использования ИИ в кардиологии будет полезной при развертывании в клинической системе Cedars-Sinai и в системах здравоохранения по всей стране. Это может значительно улучшить диагностику сердечных заболеваний и повысить эффективность лечения.
Напомним, что ученый Дэн Хендрикс отметил, что в будущем искусственный интеллект сможет манипулировать и обманывать людей. Поэтому требуются жесткие ограничения для нейросетей.