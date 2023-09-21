В Польщі розкопали могилу дитини-вампіра — поховали із замком на нозі

Археологи займаються розкопками стародавньої могили. Фото:phys.org

В Польщі у селищі Пень (Куявсько-Поморське воєводство) археологи натрапили на шокуючу знахідку — "антивампірське поховання". Цікаво, що "вампіром" виявилася дитина, якій на момент смерті було приблизно 5-7 років.

Відкриття зробили дослідники з Університету Миколи Коперника, про це йдеться на офіційному порталі вишу.

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Зазначається, що команда дослідників працювала на чолі з професором факультету історичних наук Даріушем Полінським, який спеціалізується на епосі середньовіччя. Розкопки проводилися на ранньосередньовічному некрополі, про який немає згадок ні в письмових джерелах, ні на картах.

Це характерно для цвинтарів, де людей, виключених із певної спільноти, ховали не лише за життя, а й після смерті — вони розташовувалися поза будівлями, поза міськими мурами, на перехрестях доріг, на пасовищах і пустирях.

Дитина-"вампір" із замком на нозі — що відомо про моторошну знахідку

Саме на цьому цвинтарі, де не перший рік проводять розкопки археологи, було виявлено багато специфічних поховань, де до померлих ставилися "по-особливому". Проте, "антивампірське поховання" дитини стало дійсно несподіванкою для археологів.

Похованій дитині, як вже зазначалося вище, було приблизно 5-7 років, її поклали в могильну яму обличчям вниз. Таке розташування трупа може свідчити про те, що був страх перед померлим і його "діяльністю" після смерті, наприклад, що він міг постати та кусати живих.

На її нозі також було знайдено навісний замок. Це ще один захід безпеки, щоб померлий не постав з могили.

Останки дитини-вампіра, яку поклали обличчям вниз. Фото: portal.umk.pl

Трикутний замок, який надягли на ногу дитині. Фото: portal.umk.pl

Була ще одна загадкова деталь, яка зацікавила вчених, — кістки щелепи були вкриті зеленуватим нальотом. На думку фахівців, це може вказувати на те, що в зуби померлого поклали мідні монети безпосередньо перед похованням.

Ще одна версія свідчить, що наліт утворився в результаті спроб тривалого лікування болю та лихоманки за допомогою терапії золотою суспензією.

Цікаво, що збереглася лише частина скелета дитини. Аналіз відкладень показує, що могилу потривожили, а частину тіла, що залишилася, вивезли, але невідомо, коли це сталося і що сталося з останками, можливо, їх осквернили.

Останки дитини-вампіра, яку поклали обличчям вниз. Фото: portal.umk.pl

Кладовище вампірів? Вчені про торішню знахідку

Як розповів професор Даріуш Полінський, на цьому ж кладовищі 2022 року було знайдено не менш цікаве "антивампірське поховання" — жінку закопали з серпом на шиї, а на великому пальці лівої ноги був такий же замок, як і у дитини. Таким чином тіло було подвійно захищене від повстання з могили.

Останки жінки-упиря, знайдені під час розкопок 2022 року. Фото: portal.umk.pl

До речі, могила дитини та раніше знайденої жінки розташовувалися поруч.

Дослідники припускають, що некрополь міг бути протестантським, швидше за все, тут були поховані лютерани і, можливо, меноніти. На цьому цвинтарі імовірно ховали відлучених від релігії, бідняків, тих, кого підозрювали у вампіризмі.

Як підкреслив професор, пошук подальших "антивампіричних" могил є надзвичайно важливим у контексті тлумачення функції даного кладовища.

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