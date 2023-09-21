В Польше раскопали могилу ребенка-вампира — похоронили с замком на ноге

Археологи занимаются раскопками древней могилы. Фото:phys.org

В Польше в поселке Пень (Куявско-Поморское воеводство) археологи натолкнулись на шокирующую находку — "антивампирское захоронение". Интересно, что "вампиром" оказался ребенок, которому на момент смерти было примерно 5-7 лет.

Открытие сделали исследователи из Университета Николая Коперника, об этом говорится на официальном портале вуза.

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Отмечается, что команда исследователей работала во главе с профессором факультета исторических наук Дариушем Полинским, специализирующимся на эпохе средневековья. Раскопки производились на раннесредневековом некрополе, о котором нет упоминаний ни в письменных источниках, ни на картах.

Это характерно для кладбищ, где людей, исключенных из определенного сообщества, хоронили не только при жизни, но и после смерти — они располагались вне зданий, вне городских стен, на перекрестках дорог, на пастбищах и пустырях.

Ребенок-"вампир" с замком на ноге — что известно о жуткой находке

Именно на этом кладбище, где не первый год проводят раскопки археологи, было обнаружено много специфических захоронений, где к умершим относились "особенно". Однако "антивампирское захоронение" ребенка стало действительно неожиданностью для археологов.

Погребенному ребенку, как уже отмечалось выше, было примерно 5-7 лет, его положили в гробовую яму лицом вниз. Такое расположение трупа может свидетельствовать, что был страх перед умершим и его "деятельностью" после смерти, например, что он мог предстать и кусать живых.

На ноге также был найден навесной замок. Это еще одна мера безопасности, чтобы умерший не восстал из могилы.

Останки ребенка-вампира, которого положили лицом вниз. Фото: portal.umk.pl

Треугольный замок, надетый на ногу ребенку. Фото: portal.umk.pl

Была еще одна загадочная деталь, заинтересовавшая ученых, — кости челюсти были покрыты зеленоватым налетом. По мнению специалистов, это может указывать на то, что в зубы умершего положили медные монеты прямо перед погребением.

Еще одна версия свидетельствует, что налет образовался в результате попыток продолжительного лечения боли и лихорадки с помощью терапии золотой суспензией.

Интересно, что сохранилась только часть скелета ребенка. Анализ отложений показывает, что могилу потревожили, а оставшуюся часть тела вывезли, но неизвестно, когда это произошло и что произошло с останками, возможно, их осквернили.

Останки ребенка-вампира, которого положили лицом вниз. Фото: portal.umk.pl

Кладбище вампиров? Ученые о прошлогодней находке

Как рассказал профессор Дариуш Полинский, на этом же кладбище в 2022 году было найдено не менее интересное "антивампирское захоронение" — женщину зарыли с серпом на шее, а на большом пальце левой ноги был такой же замок, как и у ребенка. Таким образом, тело было вдвойне защищено от восстания из могилы.

Останки женщины-упыря, найденные во время раскопок в 2022 году. Фото: portal.umk.pl

Кстати, могила ребенка и ранее найденной женщины размещались рядом.

Исследователи предполагают, что некрополь мог быть протестантским, скорее всего здесь были похоронены лютеране и, возможно, менониты. На этом кладбище предположительно хоронили отлученных от религии, бедняков, подозреваемых в вампиризме.

Как подчеркнул профессор, поиск дальнейших "антивампирических" могил чрезвычайно важен в контексте толкования функции данного кладбища.

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