Нобелівську премію з економіки отримала професорка Клаудія Голдін
Нобелівську премію з економіки в цьому році отримала Клаудія Голдін. Професорці присудили її за дослідження жіночої праці.
Про це йдеться у заяві Нобелівського комітету.
Дослідження економістки
Зазначається, що Клаудії вдалося представити перший детальний звіт щодо заробітків жінок та їхню участь у ринку праці впродовж століть.
Вона змогла представити нові й навіть неочікувані факти, використовуючи та виправляючи історичні дані.
В основі її аналізу лежить факт, де вибір жінок часто був і досі є обмеженим шлюбом та відповідальністю за оселю та родину.
Вклад у світову економіку
"Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про фактори, що лежать в основі, і про те, які барʼєри, можливо, потрібно усунути в майбутньому", — зазначив голова комітету з премії в галузі економічних наук Якоб Свенссон.
У комітеті додають, що її знання виходять за межі Сполучених Штатів Америки, адже аналогічні моделі можна побачити і в багатьох інших країнах. Завдяки її дослідженням, можна краще зрозуміти стан ринків праці вчора, сьогодні та завтра.
Нагадаємо, Нобелівську премію з хімії отримали вчені Мунгі Бавенді (Массачусетський технологічний інститут), Луїс Брюс і росіянин Олексій Єкімов. Її було надано науковцям "за відкриття і синтез квантових точок".