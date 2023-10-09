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Нобелівську премію з економіки отримала професорка Клаудія Голдін

9 жовтня 2023 17:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Нобелівську премію з економіки отримала професорка Клаудія Голдін
Американська економістка Клаудія Голдін. Фото: Вікіпедія
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нобелівську премію з економіки в цьому році отримала Клаудія Голдін. Професорці присудили її за дослідження жіночої праці.

Про це йдеться у заяві Нобелівського комітету

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Дослідження економістки

Зазначається, що Клаудії вдалося представити перший детальний звіт щодо заробітків жінок та їхню участь у ринку праці впродовж століть. 

Клаудія Голдін
Клаудія Голдін. Фото: Нобелівський комітет

Вона змогла представити нові й навіть неочікувані факти, використовуючи та виправляючи історичні дані. 

В основі її аналізу лежить факт, де вибір жінок часто був і досі є обмеженим шлюбом та відповідальністю за оселю та родину.

Вклад у світову економіку 

"Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про фактори, що лежать в основі, і про те, які барʼєри, можливо, потрібно усунути в майбутньому", — зазначив голова комітету з премії в галузі економічних наук Якоб Свенссон.

У комітеті додають, що її знання виходять за межі Сполучених Штатів Америки, адже аналогічні моделі можна побачити і в багатьох інших країнах. Завдяки її дослідженням, можна краще зрозуміти стан ринків праці вчора, сьогодні та завтра. 

Нагадаємо, Нобелівську премію з хімії отримали вчені Мунгі Бавенді (Массачусетський технологічний інститут), Луїс Брюс і росіянин Олексій Єкімов. Її було надано науковцям "за відкриття і синтез квантових точок".

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