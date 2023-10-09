Нобелевскую премию по экономике получила профессор Клаудия Голдин

Американский экономист Клаудия Голдин. Фото: Википедия

Нобелевскую премию по экономике в этом году получила Клаудия Голдин. Профессору присудили ее за исследование женского труда.

Об этом говорится в заявлении Нобелевского комитета.

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Отмечается, что Клаудии удалось представить первый детальный отчет о заработках женщин и их участии в рынке труда на протяжении веков.

Клаудия Голдин. Фото: Нобелевский комитет

Она смогла представить новые и неожиданные факты, используя и исправляя исторические данные.

В основе ее анализа лежит факт, где выбор женщин часто был и до сих пор есть ограниченным браком и ответственностью за дом и семью.

Вклад в мировую экономику

"Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, нужно устранить в будущем", — отметил председатель комитета по премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

В комитете добавляют, что ее знания выходят за пределы Соединенных Штатов Америки, ведь аналогичные модели можно увидеть и во многих других странах. Благодаря ее исследованиям можно лучше понять состояние рынков труда вчера, сегодня и завтра.

Напомним, Нобелевскую премию по химии получили ученые Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луис Брюс и россиянин Алексей Екимов. Она была предоставлена ученым "за открытие и синтез квантовых точек".