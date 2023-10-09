Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Нобелевскую премию по экономике получила профессор Клаудия Голдин arrow

Нобелевскую премию по экономике получила профессор Клаудия Голдин

9 октября 2023 17:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Нобелевскую премию по экономике получила профессор Клаудия Голдин
Американский экономист Клаудия Голдин. Фото: Википедия
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Нобелевскую премию по экономике в этом году получила Клаудия Голдин. Профессору присудили ее за исследование женского труда.

Об этом говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Читайте также:

Исследование экономистки

Отмечается, что Клаудии удалось представить первый детальный отчет о заработках женщин и их участии в рынке труда на протяжении веков.

Клаудия Голдин
Клаудия Голдин. Фото: Нобелевский комитет

Она смогла представить новые и неожиданные факты, используя и исправляя исторические данные.

В основе ее анализа лежит факт, где выбор женщин часто был и до сих пор есть ограниченным браком и ответственностью за дом и семью.

Вклад в мировую экономику

"Благодаря новаторскому исследованию Клаудии Голдин мы теперь знаем гораздо больше о лежащих в основе факторах и о том, какие барьеры, возможно, нужно устранить в будущем", — отметил председатель комитета по премии в области экономических наук Якоб Свенссон.

В комитете добавляют, что ее знания выходят за пределы Соединенных Штатов Америки, ведь аналогичные модели можно увидеть и во многих других странах. Благодаря ее исследованиям можно лучше понять состояние рынков труда вчера, сегодня и завтра.

Напомним, Нобелевскую премию по химии получили ученые Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луис Брюс и россиянин Алексей Екимов. Она была предоставлена ученым "за открытие и синтез квантовых точек".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Наши судьбы схожи: посол Израиля в Украине о нападении ХАМАСа

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз