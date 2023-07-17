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На українську арктичну станцію шукають працівників: яку обіцяють зарплату

17 липня 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На українську арктичну станцію шукають працівників: яку обіцяють зарплату
Український експедитор у Антарктиді. Фото: Національний антарктичний науковий центр
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні оголосили конкурс спеціалістів в антарктичну експедицію. Переможці працюватимуть на станції "Академік Вернадський" із зарплатою 54 тисячі гривень на місяць.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Що відомо про конкурс та які умови

У повідомленні йдеться, що на станцію потрібні науковці в галузях геології та геофізики, фізичних та життєвих наук. Також потрібна команда підтримки життєдіяльності станції, а саме лікарі, кухарі, системні адміністратори, системні механіки та дизельники-електрики.

У конкурсі немає жодних обмежень за статтю, віком чи іншими критеріями. Основними чинниками відбору є рівень освіти, професійні навички та досвід претендента, а також здатність працювати в умовах Антарктики та всередині замкнутого колективу.

Для участі у конкурсі до 15 серпня необхідно надіслати заяву та документи, що підтверджують рівень освіти та професійну кваліфікацію до НАНЦ.

Які умови роботи на станції

  • рік роботи в умовах Антарктики;
  • оклад у 54 тис. гривень на місяць;
  • житло та харчування;
  • одяг, взуття та екіпірування;
  • засоби гігієни та медичне забезпечення;
  • доступ до Інтернету.

Які вимоги

  • відсутність хронічних захворювань та протипоказань щодо здоров'я;
  • здатність працювати в умовах депривації, чіткого графіка та великих навантажень;
  • неконфліктність та комунікабельність;
  • знання іноземної мови.
Національний антарктичний науковий центр
Конкурс на спеціалістів на антарктичну станцію "Академік Вернадський".
Національний антарктичний науковий центр
Антарктида
Конкурс на спеціалістів на антарктичну станцію "Академік Вернадський".
Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень. У понеділок, 3 липня, температура зросла до +8,7°С.

Також ми писали, що криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці. Криголам уже прибув до Кейптауну.

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