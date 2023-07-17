На українську арктичну станцію шукають працівників: яку обіцяють зарплату

Український експедитор у Антарктиді. Фото: Національний антарктичний науковий центр

В Україні оголосили конкурс спеціалістів в антарктичну експедицію. Переможці працюватимуть на станції "Академік Вернадський" із зарплатою 54 тисячі гривень на місяць.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

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Що відомо про конкурс та які умови

У повідомленні йдеться, що на станцію потрібні науковці в галузях геології та геофізики, фізичних та життєвих наук. Також потрібна команда підтримки життєдіяльності станції, а саме лікарі, кухарі, системні адміністратори, системні механіки та дизельники-електрики.

У конкурсі немає жодних обмежень за статтю, віком чи іншими критеріями. Основними чинниками відбору є рівень освіти, професійні навички та досвід претендента, а також здатність працювати в умовах Антарктики та всередині замкнутого колективу.

Для участі у конкурсі до 15 серпня необхідно надіслати заяву та документи, що підтверджують рівень освіти та професійну кваліфікацію до НАНЦ.

Які умови роботи на станції

рік роботи в умовах Антарктики;

оклад у 54 тис. гривень на місяць;

житло та харчування;

одяг, взуття та екіпірування;

засоби гігієни та медичне забезпечення;

доступ до Інтернету.

Які вимоги

відсутність хронічних захворювань та протипоказань щодо здоров'я;

здатність працювати в умовах депривації, чіткого графіка та великих навантажень;

неконфліктність та комунікабельність;

знання іноземної мови .

Конкурс на спеціалістів на антарктичну станцію "Академік Вернадський".

Національний антарктичний науковий центр

Конкурс на спеціалістів на антарктичну станцію "Академік Вернадський".

Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень. У понеділок, 3 липня, температура зросла до +8,7°С.

Також ми писали, що криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці. Криголам уже прибув до Кейптауну.