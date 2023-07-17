На українську арктичну станцію шукають працівників: яку обіцяють зарплату
В Україні оголосили конкурс спеціалістів в антарктичну експедицію. Переможці працюватимуть на станції "Академік Вернадський" із зарплатою 54 тисячі гривень на місяць.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Що відомо про конкурс та які умови
У повідомленні йдеться, що на станцію потрібні науковці в галузях геології та геофізики, фізичних та життєвих наук. Також потрібна команда підтримки життєдіяльності станції, а саме лікарі, кухарі, системні адміністратори, системні механіки та дизельники-електрики.
У конкурсі немає жодних обмежень за статтю, віком чи іншими критеріями. Основними чинниками відбору є рівень освіти, професійні навички та досвід претендента, а також здатність працювати в умовах Антарктики та всередині замкнутого колективу.
Для участі у конкурсі до 15 серпня необхідно надіслати заяву та документи, що підтверджують рівень освіти та професійну кваліфікацію до НАНЦ.
Які умови роботи на станції
- рік роботи в умовах Антарктики;
- оклад у 54 тис. гривень на місяць;
- житло та харчування;
- одяг, взуття та екіпірування;
- засоби гігієни та медичне забезпечення;
- доступ до Інтернету.
Які вимоги
- відсутність хронічних захворювань та протипоказань щодо здоров'я;
- здатність працювати в умовах депривації, чіткого графіка та великих навантажень;
- неконфліктність та комунікабельність;
- знання іноземної мови.
Нагадаємо, що на українській станції в Антарктиді "Академік Вернадський" зафіксували найвищу липневу температуру повітря за всі роки спостережень. У понеділок, 3 липня, температура зросла до +8,7°С.
Також ми писали, що криголам "Ноосфера" завершив свій другий сезон роботи. За цей час він здійснив три експедиції, а загалом відпрацював чотири місяці. Криголам уже прибув до Кейптауну.