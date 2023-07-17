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На украинскую арктическую станцию ищут работников: какую обещают зарплату

17 июля 2023 13:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На украинскую арктическую станцию ищут работников: какую обещают зарплату
Украинский экспедитор в Антарктиде. Фото: Национальный антарктический научный центр
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Украине объявили конкурс специалистов в антарктическую экспедицию. Победители будут работать на станции "Академик Вернадский" с зарплатой в 54 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Что известно про конкурс и какие условия

В сообщении говорится, что на станцию требуются научные сотрудники в областях геологии и геофизики, физических и жизненных наук. Также нужна команда поддержания жизнедеятельности станции, а именно врачи, повара, системные администраторы, системные механики и дизельщики-электрики.

В конкурсе нет никаких ограничений по полу, возрасту или другим критериям. Основными факторами отбора являются уровень образования, профессиональные навыки и опыт претендента, а также способность работать в условиях Антарктики и внутри замкнутого коллектива.

Для участия в конкурсе до 15 августа необходимо отправить заявление и документы, подтверждающие уровень образования и профессиональную квалификацию в НАНЦ.

Какие условия работы на станции

  • год работы в условиях Антарктики;
  • оклад в 54 тыс. гривен в месяц;
  • жилье и питание;
  • одежда, обувь и экипировка;
  • средства гигиены и медицинское обеспечение;
  • доступ к Интернету.

Какие требования

  • отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по здоровью;
  • способность работать в условиях депривации, четкого графика и больших нагрузок;
  • неконфликтность и коммуникабельность;
  • знание иностранного языка.
Национальный антарктический научный центр
Конкурс на специалистов на антарктическую станцию "Академик Вернадский". 
Национальный антарктический научный центр
Антарктида
Конкурс на специалистов на антарктическую станцию "Академик Вернадский". 
Национальный антарктический научный центр

Напомним, что на украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений. В понедельник, 3 июля, температура повысилась до +8,7°С.

Также мы писали, что ледокол "Ноосфера" завершил свой второй сезон работы. За это время он совершил три экспедиции, а в общей сложности отработал четыре месяца. Ледокол уже прибыл в Кейптаун.

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