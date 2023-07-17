На украинскую арктическую станцию ищут работников: какую обещают зарплату
В Украине объявили конкурс специалистов в антарктическую экспедицию. Победители будут работать на станции "Академик Вернадский" с зарплатой в 54 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Что известно про конкурс и какие условия
В сообщении говорится, что на станцию требуются научные сотрудники в областях геологии и геофизики, физических и жизненных наук. Также нужна команда поддержания жизнедеятельности станции, а именно врачи, повара, системные администраторы, системные механики и дизельщики-электрики.
В конкурсе нет никаких ограничений по полу, возрасту или другим критериям. Основными факторами отбора являются уровень образования, профессиональные навыки и опыт претендента, а также способность работать в условиях Антарктики и внутри замкнутого коллектива.
Для участия в конкурсе до 15 августа необходимо отправить заявление и документы, подтверждающие уровень образования и профессиональную квалификацию в НАНЦ.
Какие условия работы на станции
- год работы в условиях Антарктики;
- оклад в 54 тыс. гривен в месяц;
- жилье и питание;
- одежда, обувь и экипировка;
- средства гигиены и медицинское обеспечение;
- доступ к Интернету.
Какие требования
- отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по здоровью;
- способность работать в условиях депривации, четкого графика и больших нагрузок;
- неконфликтность и коммуникабельность;
- знание иностранного языка.
Напомним, что на украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений. В понедельник, 3 июля, температура повысилась до +8,7°С.
Также мы писали, что ледокол "Ноосфера" завершил свой второй сезон работы. За это время он совершил три экспедиции, а в общей сложности отработал четыре месяца. Ледокол уже прибыл в Кейптаун.