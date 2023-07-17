На украинскую арктическую станцию ищут работников: какую обещают зарплату

Украинский экспедитор в Антарктиде. Фото: Национальный антарктический научный центр

В Украине объявили конкурс специалистов в антарктическую экспедицию. Победители будут работать на станции "Академик Вернадский" с зарплатой в 54 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

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Что известно про конкурс и какие условия

В сообщении говорится, что на станцию требуются научные сотрудники в областях геологии и геофизики, физических и жизненных наук. Также нужна команда поддержания жизнедеятельности станции, а именно врачи, повара, системные администраторы, системные механики и дизельщики-электрики.

В конкурсе нет никаких ограничений по полу, возрасту или другим критериям. Основными факторами отбора являются уровень образования, профессиональные навыки и опыт претендента, а также способность работать в условиях Антарктики и внутри замкнутого коллектива.

Для участия в конкурсе до 15 августа необходимо отправить заявление и документы, подтверждающие уровень образования и профессиональную квалификацию в НАНЦ.

Какие условия работы на станции

год работы в условиях Антарктики;

оклад в 54 тыс. гривен в месяц;

жилье и питание;

одежда, обувь и экипировка;

средства гигиены и медицинское обеспечение;

доступ к Интернету.

Какие требования

отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по здоровью;

способность работать в условиях депривации, четкого графика и больших нагрузок;

неконфликтность и коммуникабельность;

знание иностранного языка ​ .

Конкурс на специалистов на антарктическую станцию "Академик Вернадский".

Национальный антарктический научный центр

Конкурс на специалистов на антарктическую станцию "Академик Вернадский".

Национальный антарктический научный центр

Напомним, что на украинской станции в Антарктиде "Академик Вернадский" зафиксировали самую высокую июльскую температуру воздуха за все годы наблюдений. В понедельник, 3 июля, температура повысилась до +8,7°С.

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