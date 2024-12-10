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Зарплата в 20 тысяч теперь не обязательна для резидентов Дія.City

10 декабря 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Резиденты Дія.City освобождены от требования минимальной зарплаты в 20 тысяч гривен
Молодая девушка за ноутбуком. Иллюстративное фото: УНИАН
Артем Кругленко - Редактор

Правительство Украины отменило требование относительно минимальной месячной заработной платы в размере 20 тыс. грн для бронирования сотрудников компаний-резидентов "Дія.City". Теперь резиденты "Дія.City" освобождены от этого требования.

Об этом сообщаетInterfax-Украина, получив комментарий в пресс-службе Минцифры.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №1362, регулирующему новый порядок бронирования, резидентам "Дія.City" размер заработной платы технически рассчитывается через сумму Единого социального взноса (ЕСВ), которая фиксирована на уровне 22% от минимальной зарплаты.

Министерство цифровой трансформации Украины подчеркнуло, что к резидентам "Дія.City" применяются другие критерии, в частности требование по среднеучетной зарплате в компании не менее 1200 євро (52 500 грн по курсу НБУ).

Напомним, Минэкономики возобновило процесс бронирования работников для некоторых предприятий. Также Кабмин решил добавить в список критических предприятий еще один вид профессиональной деятельности.

Мы объясняли, почему некоторые работники, получающие зарплату от 20 тысяч гривен, все равно могут получить отказ в бронировании от мобилизации, а также, что делать в случае отсутствия статуса о броне у "Резерв+".

Дия мобилизация бронирование война в Украине экономическое бронирование

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