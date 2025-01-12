Выплаты родственникам пленных - какие документы нужны

Украинские пленные военные в российской тюрьме. Фото: росСМИ

Ближайшие родственники военнослужащего, который попал в плен во время войны, имеют право на его денежное обеспечение. Для этого в воинскую часть, где служил воин до плена, надо предоставить пакет соответствующих документов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кто выплачивает средства семье пленного

Если военнослужащий ВСУ попал в плен или пропал без вести во время боевых действий, его семья имеет право на денежное обеспечение военного.

Эти средства выплачиваются по заявлению родственников той воинской частью, в которой пленный воин находился на денежном обеспечении.

Какие документы нужны

Для того, чтобы получать средства пленного военного, его семья должна предоставить пакет соответствующих документов.

Это:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);

справка о регистрации места проживания (пребывания) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);

копия свидетельства о браке;

копии свидетельств о рождении детей.

Для тех граждан, которые по религиозным соображениям отказались от идентификационного кода, нужно предоставить копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Напомним, мы ранее писали о п’пять факторов, которые влияют на размер денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Далее, мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военным при увольнении из ВСУ.