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Выплаты за пленных — полный список документов

12 января 2025 05:55
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплаты родственникам пленных - какие документы нужны
Украинские пленные военные в российской тюрьме. Фото: росСМИ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ближайшие родственники военнослужащего, который попал в плен во время войны, имеют право на его денежное обеспечение. Для этого в воинскую часть, где служил воин до плена, надо предоставить пакет соответствующих документов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Кто выплачивает средства семье пленного

Если военнослужащий ВСУ попал в плен или пропал без вести во время боевых действий, его семья имеет право на денежное обеспечение военного.

Эти средства выплачиваются по заявлению родственников той воинской частью, в которой пленный воин находился на денежном обеспечении.

Какие документы нужны

Для того, чтобы получать средства пленного военного, его семья должна предоставить пакет соответствующих документов.

Это:

  • копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (пребывания);
  • справка о регистрации места проживания (пребывания) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);
  • копия свидетельства о браке;
  • копии свидетельств о рождении детей.

Для тех граждан, которые по религиозным соображениям отказались от идентификационного кода, нужно предоставить копию документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Напомним, мы ранее писали о п’пять факторов, которые влияют на размер денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

Далее, мы сообщали о том, какие выплаты предоставляются военным при увольнении из ВСУ.

ВСУ деньги военные пленные военнослужащие

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