Выплаты для раненых военных — какие варианты помощи доступны

Президент Украины Владимир Зеленский и раненый военный. Фото: ОП

Если военнослужащий получил ранения в ходе боевых действий, он имеет право на государственные выплаты. Есть пять возможных вариантов помощи.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского ТЦК и СП в Facebook.

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Первой выплатой, на которую может претендовать военный, является ежемесячное денежное довольствие в размере, соответствующем его последней занимаемой должности перед получением ранения.

"Дополнительное вознаграждение — выплата в размере 100 тысяч гривен за ранение (контузию, травму, увечье), связанное с защитой Родины (при выполнении боевых задач по БР), которая осуществляется ежемесячно в течение всех периодов лечения в стационаре или пребывания в отпуске для лечения после тяжелого ранения", — говорится в сообщении.

Также предусмотрена единовременная компенсация за повреждение здоровья, которое привело к потере трудоспособности или установлению инвалидности. Такое повреждение должно быть получено во время защиты Украины или выполнения служебных обязанностей.

"Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — выплата, которая осуществляется военнослужащим ежегодно в размере, равном размеру их месячного денежного обеспечения", — говорится в сообщении.

Последним видом выплат является ежегодная материальная помощь на оздоровление, которая предоставляется в размере месячного денежного обеспечения. Эта выплата осуществляется независимо от помощи, которая выделяется для решения социально-бытовых вопросов.

Пост Харьковского ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 тысяч гривен и более.

Ранее мы писали, что семьи погибших добровольцев получают значительно меньшие выплаты по сравнению со служившими по контракту в Вооруженных силах Украины. Для семей погибших добровольцев выплата составляет 2,3 миллиона гривен, тогда как для семей военнослужащих ВСУ — 15 миллионов гривен.